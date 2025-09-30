Vysnívala si rolu v Dunaji: Stačilo urobiť jedinú vec a má ju!

BRATISLAVA - Rolu v seriáli Dunaj, k vašim službám si doslova vysnívala! Michaela Homolková sa v ňom objaví v úlohe statočnej matky a gazdinej.
Dobový seriálový hit Dunaj, k vašim službám aj vo svojej 11. sérii jasne dokazuje, že je jedným z najúspešnejších projektov slovenskej televíznej tvorby. Aj preto by si niektorí ľudia radi zahrali aspoň v komparze.
„Úplne som si myslela, že to bude nejaká postava v pozadí, ktorá povie max 2-3 slová. Čiže bol to taký môj splnený mini sen a zároveň extrémne vystúpenie z komfortnej zóny a krásna skúsenosť, za ktorú som veľmi vďačná,“ netajila radosť Michaela, ktorá si zahrala pani Barniakovú z Chyzeroviec, matku viacerých detí. Je to pracovitá gazdiná, ktorá svoje sny o štúdiu učiteľstva obetovala rodine a práci na rodinnom statku. Aj keď nie je študovaná, má svoj zdravý sedliacky rozum a skúsenosti, na základe ktorých dokáže poradiť aj iným a hlavne má jasno v správnych hodnotách a rozhodnutiach. Je to skromná, no odvážna statočná žena, ktorá je oporou manželovi, deťom a dokáže podporiť aj našich hrdinov a o Filipka s Jankom sa dobre postarať. Ako sa bude ďalej dariť či menej dariť našim hrdinom, sledujte každý utorok a štvrtok o 20.30 na Markíze.
Seriál Dunaj, k vašim službám v utorkové a štvrtkové večery na obrazovkách televízie Markíza stabilne dominuje nad konkurenciou a patrí medzi divácky najsilnejšie programy jesennej sezóny. Dunaj si počas septembra priemerne zapína až 667-tisíc divákov (AvRch v CS 12+), pričom každú epizódu sleduje v priemere 520-tisíc divákov starších ako 12 rokov. Aj počas jesennej sezóny je Dunaj v univerzálnej cieľovej skupine 12+ najsledovanejším seriálom na trhu a dokonca aj celkovo divácky najúspešnejším programom v rámci všetkých slovenských televízií. Obrovskému úspechu sa Dunaj teší aj na streamovacej službe Voyo, kde jeho popularita rastie raketovým tempom. Medziročne jeho sledovanosť v septembri stúpla o viac než 20 %.
