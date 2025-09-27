Kavaschovú oblial studený pot: Pri tejto vete od dcéry jej prišlo ZLE! Neuveríte, čo sa jej spýtala

BRATISLAVA – Dcéra Dominiky Kavaschovej má síce len štyri roky, no svojej mame dáva otázkami častokrát pekelne zabrať. To, čo vyzeralo ako nevinný detský výrok, však Dominiku poriadne zneistilo.
Dominika Kavaschová, ktorá je šťastná po boku svojho manžela, hudobníka a herca Daniela Fischera, sa okrem pracovných povinností venuje aj rodinnému životu. Spoločne vychovávajú dve detičky – štvorročnú dcéru Maiu a polročného synčeka Wiliama. To, čo však vyzeralo ako nevinný detský výrok, Dominiku poriadne zneistilo. Malá Maia jej totiž povedala vetu, ktorá sympatickú herečku totálne odzbrojila. „Mami, sľúb mi, že sa nezamiluješ do iného muža,” vyhŕklo z úst malej slečny.
„Nie je to čudné?” pýtala sa Dominika svojich kolegýň v podcaste Mater Amatér. Tá sa nad celou vecou hlbšie zamyslela a prišla s teóriou, že za všetkým môže stáť práve jej expartner Lukáš Dóza. „Pokazilo sa nám auto a Dóza prišiel pre nás do Grobu. Po ceste sme sa rehotali, a neviem, či to toto spôsobilo. Ráno sa ma potom spýtala, či sa nezamilujem do iného muža," rozmýšľala nahlas herečka.
Kavaschová však nestratila duchaprítomnosť a dcérky sa spýtala: „Maiuška, a to prečo sa ma toto pýtaš? A ona začala, lebo mne sa snívalo, že si si našla iného muža,” povedala Dominika. „Sranda, že to také malé deti tak citlivo vnímajú,” dodala Dominika, ktorá si túto situáciu rozhodne zapamätá.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%