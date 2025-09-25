ROZVOD po 18 rokoch a teraz: Slovenská herečka s exmanželom opäť spolu... Veľké sťahovanie!

KALIFORNIA - Slovenská herečka Jana Kolesárová sa pred 3 rokmi rozviedla. S Američanom Brianom bola 18 rokov a z ich dlhoročného manželstva im zostal syn Lucas, ktorý ich bude navždy spájať. Inak to nebolo ani tentokrát.
V roku 2022 vyšlo najavo, že úspešnej slovenskej herečke Jane Kolesárovej sa rozpadlo dlhoročné manželstvo. Smutné obdobie, ktoré v súkromí prežívala, dlho tajila. S Američanom Brianom sa po 18 rokoch rozviedli.
„Prechádzali sme obdobím transformácie a smútku, ktorým sme si museli prejsť. Nikdy sme nemali veľké konflikty, nemuseli sme sa navzájom mstiť. Brian je v tomto ohľade úžasný muž, ktorému prajem len to najlepšie a vždy pri ňom stojím,“ priznala vtedy herečka v rozhovore pre magazín Ženy a život. Spolu majú syna Lucasa, ktorý ich bude navždy spájať. A inak to nebolo ani tentoraz. Vyprevádzali ho totiž spoločne na univerzitu.
Deti sa stávajú dospelými a chcú sa osamostatniť, čo vie byť pre rodiča naozaj ťažké. „Deň sťahovania. Úprimne, je to plné emócií... Uži si to! Buď láskavý. Nech tvoje myšlienky zostanú sústredené. Nech tvoje slová majú silu. Nech tvoja prítomnosť prináša zmenu. Nedovoľ svetu, aby ťa pohltil hluk. Pamätaj, kým si sa rozhodol stať," odkázala svojmu synovi na sociálnej sieti. K príspevku priložila fotografie z tohto veľkého dnňa, na ktorých je aj spolu so svojím exmanželom.
Lucas sa chystá na Univerzitu Irvine v Kalifornii. Pre rodičov je to nezabudnuteľný moment plný emócií. Svoje o tom vie aj Alexander Bárta. „Presne toto riešim teraz ja... Život ide ďalej. Je to kruté a zdravé. Musia začať žiť svoj život. Držím palce," napísal v komentári herec. „Je mi to jasné, ale rozložilo ma to… nečakane," reagovala na jeho slová herečka. Viac FOTO nájdete po kliknutí na šípku.
