Chorá moderátorka (49) hlási NÁVRAT na obrazovky: Vybrali mi VEĽKÝ KUS mozgu... Priznala STRACH!

PRAHA - Koncom júla Česko zasiahla mrazivá správa o vážnej chorobe moderátorky Laďky Něrgešovej (49). Dlhoročnej tvári televízie Prima našli nádor na mozgu a do nemocnice ju brali rovno z televízneho štúdia. Aktuálne hlási svoj návrat na obrazovky... Vybrali jej však veľký kus mozgu, priznáva preto veľký strach!
ZDRVUJÚCA SPRÁVA: Moderátorku (49) priamo zo štúdia brali do nemocnice... Má NÁDOR na mozgu!
Šokujúcu správu na konci júla oznámila Laďkina kolegyňa Iva Kubelková, počas večerného vysielania relácie Showtime. „Nie všetky správy tu hovoríme radi a dnes je ten deň, ktorý medzi ne patrí. Nikdy neviete, čo vám život prinesie. Ten deň Laďke priniesol nekompromisný verdikt lekárov. Bola potrebná akútna operácia. Tu v Ústrednej vojenskej nemocnici vykonal primár David Netuka, ktorý Laďke z hlavy vyoperoval nádor glioblastóm,“ oznámila.
Známa moderátorka bojuje s RAKOVINOU: Bouček v slzách... Tá SVIŇA si vybrala zle!
Moderátorka po operácii ukončila sériu chemoterapií a ožarovaní. A po štyroch mesiacoch liečby sa chystá späť na televízne obrazovky. A to už dnes večer. V nedeľu to prezradila v reportáži domovskej relácie Showtime. „Skúsim sa tam na pár dní v mesiaci vždy vrátiť, aby som prišla na iné myšlienky. Čo asi dúfam bude fugnovať...“ odhalila Něrgešová. O svojej chorobe sa však odmieta rozprávať.
„Ja to hlavne zvládam so svojimi najbližšími, naozaj najbližšími, pre všetkých ostatných mám úsmev na tvári a hor sa do práce,“ vyjadrila sa. „Je to skrátka taký stav, kedy to vlastne nechcem zdieľať s nikým iným, než so svojimi úplne nejbližšími,“ priznala. Pred návratom do televízie má však obrovský rešpekt. „To je asi divné, čo teraz poviem. Ja mám obrovský strach,“ prekvapila.
„Pretože keď vám vyberú takto veľký kus mozgu, tak mám pocit, že to nevzládnem,“ uviedla. Nemieni sa však tým nechať odradiť. „No, tak uvidíme. Keď to nezvládnem, tak pôjdem skrátka zase domov. Ono sa asi nič horšieho stať nemôže, než že by sa naozaj stalo niečo hrozné,“ dodala a na záver vychválila svojich lekárov, ktorí ju liečia a poďakovala sa aj samotnej televízii Prima.
„Pôjdem sa tam určite rozptýliť, to je asi cieľ toho všetkého. A som veľmi vďačná za to, že ma k tomu všetci, vrátane pána profesora Netuku a hlavne Primy, donútili. Tým, že sa veľmi pekne správali, počkali na mňa a nič nebol problém. Ma to naozaj dojalo, tie štyri mesiace, kedy som sa trápila, tak mi stále bolo oznamované, že sa na mňa čaká a ja som veľmi rada. Ale ako to bude vo vysielaní, to ešte uvidíme,“ dodala.