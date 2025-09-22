Sľub Roadshow v Bratislave: TAKTO vyzerajú herci v realite a... Pekné gesto riaditeľa Gálika!

BRATISLAVA - Seriál Sľub, ktorý divákov prenáša späť do 80. rokov, si získal srdcia fanúšikov po celom Slovensku. Vďaka veľkolepej Roadshow sa obľúbení herci stretávajú s priaznivcami tvárou v tvár.
Markizácky seriál Sľub si získal fanúšikov po celom Slovensku. Doba, v ktorej sa počin odohráva sú 80. roky 20. storočia a divákov doslova vtiahol do minulosti. Mnohí totiž zažili to, že sa rifle dali zohnať len v Tuzexe, vo voľnom čase sa cvičila spartakiáda a ľudia vedeli, že za hranicami je iný svet, no slovo emigrácia sa vyslovovalo iba pošepky...
Obsadenie je tiež príťažlivé. Markíza siahla po mladých tvárach, ktorými boli Kristián Baran, Adriána Brnčalová, Jakub Švec či Ráchel Šoltésová. Ale nevynechala ani stálice slovenského herectva. V počine ohurujú svojimi dychvyrážajúcimi výkonmi napríklad Vladimír Kobielsky, Štefan Skrúcaný, Gregor Hološka, Anikó Vargová, Eva Pavlíková a Zuzana Tlučková.
A keďže si seriál získal naozaj veľkú priazeň, v Záhorskej Bystrici sa rozhodli zavítať do miest po celom Slovensku. Veľkolepú Roadshow herci odštartovali v Trnave a potom pokračovali do Bratislavy. Na podujatie zavítalo množstvo priaznivcov všetkých vekových kategórií – od detí až po dospelých.
Publikum si najskôr užilo talkšou a následne sa malo možnosť odfotiť s hercami seriálu Sľub. Programom sprevádzal herec Vlado Kobielsky, ktorý o účinkujúcich prezradil viacero zaujímavých zákulisných informácií. Počas toho, ako stáli na pódiu, sa Kobielskemu rozviazala šnúrka na topánke a herec Michal Ďuriš mu ju ochotne zaviazal. Roadshow pokračuje aj v ďalších mestách, ako napríklad Trenčín, Košice, Poprad, Žilina, Lučenec, Banská Bystrica a Nitra.
