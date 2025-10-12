Trápenie hviezdy Sľubu: Priznala KOMPLEX z detstva... Posmievali sa jej!

BRATISLAVA - Mladá herečka Adriána Brnčalová (24), známa zo seriálu Sľub, prekvapila fanúšikov úprimnou spoveďou. Otvorene priznala svoje trápenie, s ktorým zápasí od detstva. Dnes však hovorí, že to, čo ju kedysi trápilo, vníma ako svoju prednosť a znak jedinečnosti.
Adriánu Brnčalovú môžete poznať z markizáckeho seriálu Sľub, kde stvárňuje postavu súdružky Zuzany Fraňovej. Diváci si ju v tejto úlohe veľmi obľúbili – nielen pre jej sympatický vzhľad a krásnu tvár, ale najmä pre jej herecký talent, prirodzený prejav a charizmu, ktorá z nej vyžaruje v každej scéne. Mladá herečka si svojou autentickosťou získala pozornosť aj tých, ktorí ju predtým nepoznali.
O jej súkromí sa však vie len veľmi málo. Na televízne obrazovky sa dostala len prednedávnom, a hoci pôsobí sebavedomo a vyrovnane, sama priznala, že cesta k prijatiu samej seba nebola jednoduchá. V krátkom videu pre Instagram televízie Markíza sa rozhodla úprimne prehovoriť o téme, ktorá ju sprevádza od detstva – o svojich pigmentových škvrnách, ktoré pokrývajú pravú stranu jej tela.
„Nevieš o mne, že mám pigmentové škvrny na celej pravej strane tela. A keď som bola malá, tak sa na to pýtalo veľa ľudí, vlastne sa mi deti smiali, že mám fľaky po tele. A bolo ťažké sa s tým vyrovnať, vtedy v tom veku, keď som bola malá. Ale s odstupom času to beriem ako svoju možno výhodu, lebo sa odlišujem od iných ľudí,“ priznala herečka.
Jej otvorenosť vyvolala vlnu pozitívnych reakcií od fanúšikov, ktorí ocenili, že sa nebála hovoriť o téme, s ktorou sa mnohí dokážu stotožniť. Jej príbeh je tak inšpiráciou pre mladých ľudí, ktorí zápasia s pocitom neistoty či s odlišnosťami, ktoré im spoločnosť niekedy dáva pocítiť.