Belohorcová nezostala ticho: Prvé slová exmoderátorky po prevalení manželskej krízy

TENERIFE - Nevyzerá to ružovo! Zuzana Belohorcová je na pokraji manželskej priepasti a ukáže len čas, či do nej padne.
Už dva dni plní bulárne médiá informácia o manželskej kríze bývalej moderátorky Zuzany Belohorcovej (49) a Vlastu Hájka (51). Dôvodom má byť nevera. Podnikateľ sa mal zahľadieť do krásnej Macedónky a zamestnankyne ich realitnej kancelárie. Udržiavať pomer s ňou má už dlhší čas, tentokrát však nejde len o vzplanutie vášne. Ich láska údajne nabrala na sile a prerástla v hlbší vzťah. Kým doteraz dvojica Vlastove chvíľkové avantúrky dokázala odbiť slovami o výmysloch s cieľom uškodiť im, teraz sa to zrejme bude vysvetľovať ťažšie. Zdroj z ostrova totiž tvrdí, že ich rozchod je hotová vec.
