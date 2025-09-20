Syn (28) Ivety Bartošovej ukázal NOVÚ PRIATEĽKU: Zbalil potetovanú krásku!

PRAHA - Jediný syn Ivety Bartošovej (†48) a Ladislava Štaidla (†75), Artur Štaidl (28), sa po čase ukázal na verejnosti. Prijal pozvanie na premiéru muzikálu Ples upírů. A nebol sám... Spoločnosť mu robila nová priateľka. Aha, zbalil potetovanú krásku!
Syn legendárnej Ivety Bartošovej a hudobníka Ladislava Štaidla, Artur Štaidl, prežíva krásne obdobie. Na slávnostnej premiére muzikálu Ples upírov v pražskom Goja Music Hall sa ukázal v sprievode svojej novej lásky – potetovanej ryšavky, ktorá na sociálnych sieťach vystupuje pod menom Ravenna.
Dvojica bola počas celého večera ako zo žurnálu – neodlepili sa od seba ani na krok, vymieňali si zamilované pohľady a nežné dotyky, čo si všimli aj prítomní fotografi. Po premiére si zašli ešte na vodnú fajku a z tohto momentu sa s fanúšikmi podelili spoločnou fotkou na sociálnej sieti Instagram.
Artur mal v minulosti viacero vzťahov, no zdá sa, že až teraz našiel tú pravú. V roku 2024 na premiéru seriálu Iveta priviedol priateľku Karolínu, s ktorou randil tri roky. Ešte predtým sa ukazoval v spoločnosti kamarátky a v roku 2019 si dokonca domov nasťahoval tajomnú brunetku – ani ten vzťah však nevydržal. Tentoraz ale Artur vyzerá naozaj zamilovane a šťastne. A podľa všetkého má charizmatická Ravenna v jeho živote výnimočné miesto.
