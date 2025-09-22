RADIKÁLNA premena markizáckej hviezdičky: Vyzerá ako Schwarzenegger!

BRATISLAVA - Pamätáte si Virgíniu Buberníkovú zo šou Ruže pre nevestu? Kedysi nežná súťažiaca dnes šokuje premenou – z pôvabnej reality hviezdičky je poriadna žena!
Virgínia Buberníková sa prvýkrát dostala do povedomia širokej verejnosti vďaka účinkovaniu v speváckej súťaži SuperStar. O pár rokov neskôr sa objavila v romantickej reality šou Ruža pre nevestu, kde sa uchádzala o srdce ženícha Tomáša Tarra. Hoci sa v súťaži istý čas držala, napokon po výmene názorov z relácie odstúpila a rozhodla sa skúsiť nájsť šťastie v láske mimo televíznych kamier.
Odvtedy sa však po jej boku dlhodobo neobjavil žiadny partner, čo vyvoláva otázky, či si prísne stráži svoje súkromie, alebo je jednoducho stále nezadaná. Jedno je však isté – Virgínia má blízko k športu a zdravému životnému štýlu. Pohyb je pre ňu prirodzenou súčasťou každodenného života. Či už ide o tréning v posilňovni, beh v prírode alebo rôzne formy kondičných cvičení, vždy sa snaží udržiavať vo forme.
Už počas pôsobenia vo vile divákov zaujala vypracovanou postavou, no odvtedy urobila vo svojom fyzickom rozvoji obrovský krok vpred. Z fotografií a videí na jej Instagramovom profile je zrejmé, že pravidelne a intenzívne posilňuje. Jej postava sa za posledné roky zmenila z ladnej ženskej siluety na výrazne svalnaté telo. Nabrala značnú svalovú hmotu. Niektorí fanúšikovia ju dokonca prirovnávajú k legendárnemu Arnoldovi Schwarzeneggerovi.
Virgínia kedysi
Virgínia dnes
