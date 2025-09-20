Tvár jej zaliala KRV... Hrozivý ÚRAZ Anny Šiškovej: Hlavu si NAPICHLA na kovovú tyč!

BRATISLAVA – Bolesť, krv a návšteva pohotovosti! Takto si spomína na hrozivú nehodu herečka Anna Šišková (65).
Šišková sa stala hostkou v súťažno-vedomostnej relácii Záhady tela. Aj keď sa šikovné maskérky snažili zakryť všetky nedostatky na jej tvári, pozornému oku neuniklo, že má v strede čela zranenie. „Nevšimla som si, že zo steny trčala kovová konzola. Napichla som sa na ňu. Najhoršie bolo, že ma normálne zaliala krv,“ opísala Anna šokujúci zážitok.
Po nehode okamžite zamierila na pohotovosť, kde jej ranu ošetrili. „Bolo by to na také dva stehy, ale doktor išiel na dovolenku, tak ten sestričko, čo tam bol, mi to prilepil takými lepiacimi páskami. Dúfam, že tam nebudem mať nejakú veľkú jazvu," dodala s nádejou v hlase herečka. Anna ŠIšková ale nie je jediná, ktorú môžeme nazvať majsterkou nepravdepodobných úrazov. K tomuto titulu sa môže pokojne hlásiť aj...
Sledujte obľúbenú zábavno-súťažnú reláciu Záhady tela s moderátorom Mariánom Miezgom v sobotu 20.9. o 20:30 na Jednotke. Hosťami relácie budú herci Vladimír Kobielsky, Veronika Šuplatová, Anna Šišková a Róbert Jakab.
