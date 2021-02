Nešťastné manželstvo režiséra a herečky: Za rozvodom je známy herec... O 15 rokov mladší!

BRATISLAVA - Juraj Nvota je známy slovenský režisér. V súkromí je tretí raz ženatý, pričom najznámejšia bola jeho druhá manželka, herečka Anna Šišková. Tá kedysi tvrdila, že síce nebola vo vzťahu šťastná, ale ukončiť ho nechcela. Až kým sa nezamilovala do mladšieho kolegu...

Juraj Nvota sa narodil 1. marca 1954 v Bratislave. V rodnom meste vyštudoval divadelnú réžiu na Vysokej škole múzických umení (VŠMU).

Debutoval v roku 1977 v trnavskom Divadle pre deti a mládež hrou Tom Sawyer, za ktorú získal v roku 1978 cenu za réžiu na festivale Divadelná mladost v Českých Budějoviciach. Nasledovali réžie hier Romeo a Júlia, Hamlet III, Muž ako muž, Traja mušketieri, Kone sa strieľajú a iné.V roku 1982 začal režijne spolupracovať s Radošinským naivným divadlom (Svadba, Čierna ovca, Nevesta predaná Kubovi a iné). V Divadle SNP v Martine pripravil inscenácie Zberné stredisko, Svätá rodina a Nebezpečné známosti. V bratislavskom Štúdiu L+S zase Deň radosti, v divadle Malá scéna v Bratislave Sex noci svätojánskej.

Od roku 1992 je interným režisérom Divadla Astorka Korzo '90 v Bratislave. Pravidelne režíruje v pražskom Studiu Ypsilon, v roku 2008 režíroval spoločne s Václavom Křistkom v pražskom Divadle na zábradlí komédiu Zázrak v černém domě.



Ako herec vytvoril krehké a zraniteľné postavy, ale aj komické úlohy. Popularitu mu priniesol film režiséra Dušana Hanáka Ružové sny (1976). Pozitívna až idylická nálada, vynikajúce herecké výkony hlavných hrdinov Juraja Nvotu, Ivy Bittovej a hudba Petra Hapku prekvapili svojou nadčasovosťou. Nasledovali snímky Ja milujem ty miluješ (1980) a Tichá radosť (1985). Hlavnú postavu nerealizovaného intelektuála stvárnil aj v komédií Všetko čo mám rád, ktorú nakrútil Martin Šulík (1992).

Ako filmový a televízny režisér začínal filmom Paradajka za rohom (1981), po ktorom nasledovala televízna inscenácia Tajomstvá pod viečkami (1989) o učnici Irme, ktorá konfrontuje svoje predstavy s neraz odlišnou každodennou realitou. V roku 1991 vznikol televízny film Ženské oddelenie (1991) podľa rovnomennej inscenácie Radošinského naivného divadla.



Z roku 1996 pochádza záznam hry Radošinského naivného divadla Vygumuj a napíš. Za zmienku stoja aj záznamy predstavení divadla Astorka na motívy próz Ruda Slobodu - Armagedon na grbe (1995), Macocha (1997) a Gazdova krv (2014), ktorá sa zásluhou nadpriemerných hereckých výkonov dvojice Miro Noga a Szidi Tóbiás zaradila k najsilnejším dramatickým dielam divadla Astorka Korzo '90 za posledné roky.



Nvotov celovečerný film Kruté radosti (2002) patril na Festivale slovenských filmov vo francúzskom Cran-Gevrier v roku 2003 k dvom najúspešnejším. V roku 2007 nakrútil Nvota film Muzika podľa populárnej prózy Petra Pišťanka. Divákov zaujala aj Nvotova snímka Konfident (Eštebák, 2012) s Jiřím Mádlom v hlavnej úlohe, a tiež ďalší česko-slovenský projekt nakrútený podľa Petra Pišťanka Jak jsme hráli čáru (Rukojemník, 2014).

K hereckým kreáciám Juraja Nvotu patrí ešte neveľká, ale zaujímavá postava starostu vo filme Pokoj v duši (2009). Ako herec sa objavil aj vo filmoch Nedodržaný sľub (2009) či Občanský průkaz (2010) i v koprodukčnej snímke Klauni (2013).



Juraj Nvota získal Výročnú cenu Slovenského literárneho fondu za roky 1992, 1993 a 1998, v rokoch 1997, 1999 a 2001 ho nominovali na cenu DOSKY. V roku 2005 mu udelili Prémiu Literárneho fondu, Slovenského filmového zväzu a Únie slovenských televíznych tvorcov za réžiu televízneho filmu Človečina. V roku 2008 získal cenu IGRIC v oblasti hranej filmovej tvorby za film Muzika.



Juraj Nvota sa venuje aj pedagogickej činnosti, vyučuje na Katedre réžie a dramaturgie na VŠMU.



Réžii sa venujú aj dve z Nvotových detí. Syn Jakub tvorí a žije v Českej republike. Dcéra Tereza svoj film Mečiar v roku 2013 uviedla na Medzinárodnom festivale dokumentárnych filmov v Jihlavě. Za film Špina o študentke znásilnenej vlastným učiteľom získala cenu českej filmovej kritiky a stala sa objavom roka 2017.

Jakub je z prvého Nvotovho manželstva, Tereza zas pochádza zo zväzku s herečkou Annou Šiškovou. Tá sa však v divadle zahľadela do mladého kolegu Juraja Kemku, mladšieho o 15 rokov. Keď sa ich vzťah prevalil, Juraj Nvota požiadal o rozvod. Blondínka pritom predtým nad ukončením manželstva neuvažovala, i keď v ňom vraj nebola šťastná. Za všetko môže Kemka. „On spôsobil, že som z manželstva odišla. Inak by som to nikdy neurobila,“ povedala po čase pre istý týždenník.

Režisér sa tretíkrát oženil s lekárkou Marínou. V roku 2006, približne rok po svadbe, sa prevalilo, že bude opäť otcom. Narodila sa mu dcérka.