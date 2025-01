Anka Šišková sa zmenila na dračicu, vyzerá o 10 rokov mladšie: Nahodená a pripravená na RANDE!

Anna Šišková (Zdroj: Vlado Anjel)

Herečka Anka Šišková sa v seriáli Dotyk života predstaví ako pomocná pôrodná asistentka, ktorá je srdcom celého oddelenia. "Je to veľmi civilné, autentické a pritom stále v napätí... je to taký nový typ seriálu, ktorý sa mi veľmi páči", hovorí Šišková na margo seriálu. Judita, ktorú stvárňuje, je láskavá a vždy pripravená pomôcť nielen budúcim mamičkám, ale aj kolegom. "Je to príjemná postava... aj keď v jej osobnom živote sa až tak nedarí, je rozvedená a hľadá si svoje miesto v živote," ozrejmila herečka.

Napriek pokročilému veku však nezanevrela na lásku a stále randí. Pozrite si v ukážke, ako jej to pristane, keď sa po službe vyberie na rande s fešným sanitárom. A nezabudnite sledovať prvú časť seriálu Dotyk života v nedeľu 5. januára o 20.30 na Jednotke.

Anka Šišková sa zmenila na dračicu! Nahodená a pripravená na RANDE (Zdroj: STVR)