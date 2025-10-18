Pikantné Záhady tela! Miezga položil otázku na telo: Herečky sa červenali od hanby!

BRATISLAVA - Niekedy sa to v televízii proste zvrtne a zvrtlo sa to aj tentokrát... Moderátor relácie Záhady tela položil svojim hereckým kolegyniam otázku, pri ktorej sa červenali aj hostia v štúdiu.
Marián Miezga sa totiž spýtal Janky Kovalčíkovej a Lenky Libjakovej rovno pred celým štúdiom: „Dievčatá, v čom spávate?“ Herečky ostali chvíľu v šoku, no bývalí hokejisti Ján Lašák a Richard Staňa sa z chuti smiali.
A aby to Miezga herečkám ešte osladil, začal im dávať konkrétne návrhy odpovedí: „Máte pyžamko alebo tričko svojho milého na sebe, alebo spávate úplne nahé?“ Kovalčíková a Libjaková sa však nedali a okamžite naskočili na moderátorovu vlnu. Ich komentáre spôsobili výbuch smiechu v celom štúdiu a pobavili aj divákov. Tak ako, v čom teda spávajú?
Zábavný kvíz Záhady tela pokračuje už túto sobotu o 20.30 na Jednotke. Hosťami budú herečky Janka Kovalčíková a Lenka Libjaková, proti nim sa postavia statní hokejisti Ján Lašák a Richard Staňa. Pripravte sa na poriadnu dávku smiechu a nečakaných odhalení!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%