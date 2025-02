Ďalší ROZCHOD v našom šoubiznise: Vyzeralo to ako VYZNANIE k výročiu, ale... Je KONIEC!

(Zdroj: Profimedia)

O rozchode informoval na sociálnych sieťach Facebook a Instagram fotograf. Zverejnil spoločné foto a napísal k nemu krásne vyznanie, ktoré spočiatku mnohí pochopili ako slová k výročiu. „Bol to s Tebou veľmi krásny kus života. Vďaka za všetko, si úžasná žena, Eva... Tomáš,“ napísal. Napokon sa však ukázalo, že príspevkom oznamoval rozchod.

Pre Blesk.cz to potvrdila samotná herečka. „Veľmi sa ospravedlňujem, je to veľmi citlivé, inak než tým textom s fotkou to vyjadriť nechceme,“ povedala Decastelo. Ani po rozchode však na svojho ex nedokáže nájsť zlého slova. „On je jednoducho úžasný chlap,“ dodala. Prvé informácie o tom, že dvojica tvorí pár, sa objavili v lete 2022.