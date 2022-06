Krach prominentného manželstva: ROZVOD po 13 rokoch!

Sledovatelia českej moderátorky Evy Decastelo si už pred časom všimli, že prestala pridávať spoločné fotky s manželom Reném. Denník Blesk ju preto oslovil s otázkou, či je medzi nimi všetko v poriadku. A tmavovláska na prekvapenie mnohých priznala koniec. Ich vzťah skrachoval a po dlhých 13 rokoch sa idú rozvádzať.

Na sociálnej sieti potom vydala aj oficiálne vyhlásenie. „Život nie je rozprávka. Vzťahy sú zložité, občas všetko nedopadne, ako sme si plánovali. Dôležité je vedieť si to priznať. My s manželom sme to vedeli urobiť a pochopili sme, že ako partneri a manželia už nemáme budúcnosť,“ priznala moderátorka. Zároveň však dodala, že naďalej zostávajú priateľmi a najmä rodičmi ich dvoch detí.

Viac sa však k bolestivému momentu z ich súkromného života neplánuje vyjadrovať. „Viac nemá zmysel riešiť. A viac nemá zmysel ani vysvetľovať,“ dodala známa Češka. Tá ešte pred časom tvrdila, že by si rada zopakovala svoju svadbu - za manžela sa totiž vydávala v 9. mesiaci tehotenstva a ich deň D si prakticky nepamätá. Jej prianie sa však už, so všetkou pravdepodobnosťou, nesplní.