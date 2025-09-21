Jan Bendig odhalil NEVERU partnera: Ráno sa zobudil a naskytol sa mu ŠOKUJÚCI pohľad! Des

BRATISLAVA - Spomienky na SuperStar ožili naplno! Spevák Jan Bendig sa po 16 rokoch spojil s Monikou Bagárovou a Markétou Konvičkovou v novom singli Ty. Emotívna skladba hovorí o toxických vzťahoch a nesie v sebe aj kúsok jeho vlastného príbehu.
Hoci sa stretávali často, spoločná pieseň v trojici vznikla až teraz. „Bolo to ťažké, aj keď vyzerá, že nie, pretože s Marketou a Monikou trávim veľa času. Ja mám s Marketou songy, potom s Monikou, a nikdy sme to nedali dokopy takto v trojici. Som rád, že to takto vyšlo,“ vysvetlil Bendig, ktorý sa postaral aj o finálnu podobu skladby.
Pri písaní textu dokonca čerpal aj zo svojich vlastných skúseností. „Mám za sebou vzťah, ktorý nebol úplne ideálny. Moja zlá vlastnosť je, že som dobrý, že si potom každý myslí, že na všetko poviem áno. Dokonca sa mi stala taká vec, kedy som si povedal: A dosť. Tento človek so mnou mával, ako sa mu zachce,“ delí sa o svoju skúsenosť bývalý superstarista, ktorý však vo svojej úprimnosti neváhal zájsť ešte ďalej. „Zaspával som a keď som zaspal, podviedol ma s mojím najlepším kamarátom. Myslel som si, že je to sen, ale nebol,“ šokoval nepríjemným zážitkom spevák.
Aj z bolestivej skúsenosti si však odniesol cenné ponaučenie. „Človek má milovať toho druhého takého, aký je, a nie, že si ho bude meniť, aby sa mu páčil,“ vysvetlil. Svojmu súčasnému partnerovi Lukášovi tak hneď na začiatku ukázal všetkých svojich "kostlivcov". „Vedel aký som, vedel do čoho ide, a napriek tomu sme spolu 12 rokov,“ dodal s úsmevom na tvári Jan, ktorý v Lukášovi našiel spriaznenú dušu. Ich vzťah funguje najmä vďaka otvorenej komunikácii, aj keď ani u nich to nie je vždy dokonalé. „U mňa je to trošku Taliansko, lebo som temperamentný, ale musím zaklopať, že si rozumieme. Je chápavý a je to hlavne o komunikácii.“
Okrem lásky je pre Bendiga stále silným motorom hudba. Už budúci rok chystá druhý veľký koncert v O2 Universum, kde nebudú chýbať ani jeho spevácke „parťáčky“ Monika a Markéta. A podľa spevákových slov to bude stáť rozhodne za to! V rozhovore dokonca poskytol malú ochutnávku toho, na čo sa fanúšikovia môžu tešiť!