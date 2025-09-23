Michal Hudák a Marián Čekovský v relácii Inkognito (Zdroj: TV JOJ)
BRATISLAVA - Jeden slovný gól za druhým! Michal Hudák s Mariánom Čekovským sa v Inkognite predbiehajú, kto viac zaperlí – a darí sa im.
Začalo to Jurajom Tabačekom. Voštinár mu navrhol, aby ho predstavovali iba menom Šoko, ten však hneď upozornil: „Voľakedy som sa podpisoval meno Šoko T, a znelo to ako…“ Vzápätí Hudák šokoval slovami: „Vlado, a keď sme všetci taká jedna veľká rodina, ty si náš dedko?“ Ako prvá sa tejto situácie chopila Zuzka Kubovčíková Šebová, ochotná okamžite dediť. Vo videu sa dozviete, čo by chcela uchmatnúť z Voštinárovho majetku a vypočujete si aj Hudákov vtip na tému dedičstva.
V Inkognite budú hádači perliť, Hudák riskol vtip o sestričkách a aha, čo povedal hosťovi Čeky! (Zdroj: TV JOJ/NL)