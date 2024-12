Známeho českého speváka zradilo zdravie: OCHRNULA mu ruka!

Richard Krajčo (Zdroj: Instagram RK)

Richard Krajčo sa spolu s manželkou ukázali na Českom slavíkovi. Všetko vyzeralo byť so spevákom v poriadku, no jeho výzor klamal. Potýka sa totiž so zdravotnými ťažkosti a do poslednej chvíle ani nevedeli, či sa prestížnej akcie zúčastnia. Ešte v piatok bol na infúzii. „Magnetická rezonancia ukázala vyskočené platničky C5 a C6, o ktorých som dovtedy ani nevedel, že existujú... Druhý deň som na infúziách, ale stále mám obmedzenú hybnosť, hlavne pravej ruke sa veľmi nechce makať,“ posťažoval sa spevák pred galavečerom.

Nakoniec však dorazili. „Do poslednej chvíle sme nevedeli, či dorazíme. Ešte o tretej popoludní ležal Richard na infúzii. Zvládol to, prišli sme, aj keď ho bolesť celý večer neopúšťala, neľutujeme,“ zverila sa jeho manželka Karin na sociálnej sieti. Zdalo sa, že je z najhoršieho vonku, no na druhý deň mu ochrnula ruka.

„Stále som dúfal, že vďaka infúziám a pod rukami doktorov sa to do nedele všetko spraví, ale moja pravá ruka stratila hybnosť a prsty tiež nepočúvajú... Vziať do ruky gitaru je nemožné,“ povedal Krajčo. Vyskočené platničky krčných stavcov C5 a C6 mu tlačia na nervový koreň, čo sa môže podpísať práve na schopnosti hýbať rukami. Bol nútený zrušiť všetku dohodnutú prácu na najbližšie obdobie. Svojim fanúšikom odkázal, aby si na svoje zdravie dávali pozor.