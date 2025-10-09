Babyboom v slovenskom šoubiznise: Aj táto herečka a spevák sa stanú rodičmi

BRATISLAVA - S tehotenstvami sa v poslednej štvrtine roka v našom šoubiznise akoby roztrhlo vrece. Po Samovi Tomečkovi či Daniele Christovej sa na prírastok do rodiny môžu tešiť aj Mária Bartalos a Kuko z kapely Horkýže Slíže.
Po tom, čo sa slovenský šoubiznis v posledných mesiacoch tešil z niekoľkých tehotenských noviniek, sa k babyboomu pridávajú aj ďalšie známe tváre. Mária Bartalos, bývalá herečka, ktorá dnes žije pokojnejší život zasvätený viere, čaká štvrté dieťa. Mária sa rozhodla venovať svoj život Bohu a je aktívnou členkou spoločenstva Milosť, kde spieva chválové piesne v rámci kapely Rockstanders.
Podľa informácií denníka Plus jeden deň sa z jedného z jej nedávnych vystúpení objavili zábery, na ktorých sa Márii začína rysovať tehotenské bruško. S manželom Adriánom má už tri deti – pred šiestimi rokmi sa im narodil syn Noel, o dva roky neskôr syn Jonatán. V novembri 2023 sa prevalilo, že Mária čaká tretie dieťa, a v marci 2024 kočíkovala najmladšieho synčeka Arona. Dnes majú chlapci 6, 4 a necelé 2 roky, a už čoskoro sa môžu tešiť na ďalšieho súrodenca.
No a k tejto krásnej správe sa pridáva aj Kuko z kapely Horkýže Slíže, ktorý sa čoskoro stane trojnásobným otcom. Kuko má z predchádzajúceho manželstva dvoch synov, no so svojou o 24 rokov mladšou partnerkou Emou čaká svoje prvé dieťa. „Sadlo na mňa šťastie,“ napísal spevák na Instagram, kde zverejnil fotografie zo spoločného času s partnerkou, ktorá je už v pokročilom štádiu tehotenstva.
