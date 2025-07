Mary Bartalos otvorene o viere: K BOHU ju priviedol manžel... CHÝBALA jej láska!

(Zdroj: Youtube)

Mary Bartalos sa celý život venovala umeniu. Do povedomia verejnosti sa zapísala vďaka seriálom Kukučka či Oteckovia a neskôr aj filmom Backstage. Jej kariéra bola na dobrej ceste, u divákov bola obľúbená. Napriek tomu sa v roku 2018 rozhodla svoj život zmeniť od základov. Zamilovala sa a po krátkom vzťahu aj vydala. Následne otehotnela a z verejného života sa stiahla.

V roku 2023 odhalila, že jej život zmenila viera v Boha. A teraz o nej prvýkrát otvorene prehovorila v YouTube relácii Na Kávičku. Všetko vraj začalo práve jej manželom. „Ono to bolo tak, že našla som človeka, s ktorým som sa rozhodla stráviť celý svoj život a zároveň som našla Boha, lebo môj manžel bol ten, ktorý mi povedal o Bohu, ktorý mi začal rozprávať, ktorý mi Boha priblížil naozaj tak, aký je, takého skutočného, ako ho mal možnosť spoznať on. A ja hovorím vždy, že to bola dvojitá dávka lásky, ktorá vstúpila do môjho života, pretože to bola obrovská sila,“ uviedla Mary.

„Bol bol vlastne prvý, kto dokázal otvoriť túto tému v mojom živote. Pre mňa to bola veľmi intímna téma. S nikým som sa nerozprávala o viere, dokonca som sa veľakrát hanbila priznať, že som veriaca, neviem prečo. Potom som rozmýšľala, že prečo by sme sa za to mali hanbiť, keď to je niečo čo mne tak radikálne zmenilo život. Tak som si povedala, že Boh urobil tak niečo úžasné v mojom živote, že prečo by som sa mala mlčať, prečo by som sa mala hanbiť,“ povedala Mary s tým, že sa mohlo zdať, že jej v živote nič nechýbalo, no až vďaka Bohu vraj spoznala skutočnú lásku.

A práve preto ani nerozmýšľa nad tým, že by sa vrátila do šoubiznisu. Plánuje aj naďalej slúžiť Bohu. „Viem, že sa naďalej chcem hýbať smerom k Bohu. Nemám vôbec nejaké vyhliadky, ako keby, že toho, čo som robila. Vôbec nemám nejakú tendenciu vrátiť sa do toho ani nič... Nevravím, že Boh si niekedy nepoužije to, čo som kedy robila alebo to, aké mám dary, to aké mám talenty. To on vie akým spôsobom si to použije alebo aké má s tým plány,“ uviedla Bartalos.

„Ja viem a podľa toho, akú mám v srdci túžbu a čo vo mne horí, že chcem slúžiť Bohu. Chcem robiť veci, ktorými budem pomáhať ľuďom, ktorými ich budem zachraňovať. Aby naozaj ľudia mohli spoznať aký Boh skutočne je, aby aj to, čo on v mojom živote urobil, akú obrovskú zmenu, aké vyslobodenie aby to robil aj v životoch iných ľudí a chcem aby sa to dostalo k čo najviac ľuďom na svete,“ dodala.

