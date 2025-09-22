Vieme prví: Pozrite, kto získal jednu z rolí v muzikáli Rómeo a Júlia! Môže za to Sajfa

BRATISLAVA – Bude to husté! Úspešný režisér Ján Ďurovčík otvára sezónu návratov najväčších divadelných hitov! Raj pre muzikálových labužníkov.
Túto sezónu sa chystajú veľké oslavy! Ján Ďurovčík oslávi 40 rokov na profesionálnej scéne a zároveň oslávi 55 rokov. „Môj tím vymyslel, že urobíme takú šialenú sezónu, sezónu návratov najväčších divadelných hitov,“ prezradil Ďurovčík a dodal, že vybrali hit muzikál, svetový muzikál, jednu šou a moderný balet. „A štartujeme asi najkrajším titulom, aký som kedy urobil, a to je svetoznámy muzikál Romeo a Júlia .“
Do divadla JANART sa teda vrátia veľké divadelné hity, ale iba v obmedzenom počte predstavení. 27. novembra štartuje Rómeo a Júlia a končí sa v polovici januára. „Nie je to sériové hranie...je presne limitovaný počet predstavení, ktoré ideme zahrať,“ prezradil známy režisér. „Máme skvelé obsadenie, aj staré hviezdy, aj nové tváre, bude to zase o niečo iné okorenené,“ teší sa Ďurovčík.
Zároveň sme sa dozvedeli, že jednou z nových hviezd bude aj herec, ktorého poznáme zo seriálov Dunaj či Sľub, Tomáš Sitkey. K úlohe v muzikáli sa dostal kurióznou náhodou: „To je ako americký príbeh… a môže za to Sajfa. Ja som náhodou počúval jeho podcast, kde mal Tomáša ako hosťa a on sa vyznal, že by rád účinkoval v muzikáli,“ hovorí režisér. Vo videu si vypočujte, čo nasledovalo. V každom prípade úspešný režisér, ktorý Sitkeya nepoznal, ocenil krásnu farbu jeho hlasu a celkom slušný rozsah. „Spieva fantasticky!“
Ďurovčíka teda čaká veľa práce, ale ešte viac radosti. Keď si totiž nostalgicky pozrela nejaké videá z predstavenia na Youtube, neubránil sa slzám. „A keď plačeš pri YT videu, tak si hovoríš, toto musíme vrátiť na chvíľu,“ zveril sa režisér. Doprajte si aj vy zážitok, na ktorý sa nezabúda. Prvé predstavenie muzikálu Rómeo a Júlia už 27. novembra v bratislavskom divadle JANART.