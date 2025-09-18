Trápenie Zuzany Bubílkovej: Syna a vnúčatá NEVIDELA už dlhé roky! Dôvod, ktorý ju nepustí z domu

PRAHA - Zuzana Bubílková (73) zažíva ťažkú rodinnú situáciu. Denne sa musí starať o svojho otca, takže si nemôže dovoliť odletieť do USA, kde už dlhodobo žije jej syn a vnúčatá.
Zuzanu Bubílkovú (72) si pamätáme z pôsobenia v slovenskom rozhlase i televízii. Po absolvovaní FF UK v Bratislave pôsobila ako prvá žena v relácii Pzr, zákruta a v roku 1989 začala praocvať v Slovenskej televízii. Po rozdelení republiky sa presťahovala do Prahy, kde bola parťáčkou Miroslava Šimka (†63).
Začiatkom 80-tych rokov porodila syna Tomáša, ktorý odišiel študovať do USA, kde žije dodnes. V Los Angeles pracuje ako automobilový dizajnér, oženil sa a má deti. Do Českej republiky ale nechodí, jeho matka tak vnúčatá nevidela už tri roky. „Vnučku som videla, keď mala rok a už má štyri… Najstaršie vnúča už ide na medicínu,“ povedala Bubílková s tým, že nedávno kúpili nový dom a venujú sa jeho rekonštrukcii.
Moderátorka má však pre svojho syna a jeho partnerku pochopenie. „Pre nich je ťažké chodiť sem, majú päť detí a spústu práce. Sú podnikatelia, vlastnia agentúry. Nemôžu z toho na tak dlho vypadnúť. A tiež čo by tu robili?“ pokrčila ramenami Bubílková. „Kde by tu bývali? Ja by som musela zaistiť polovicu hotela. V Amerike majú mikrobus, ktorým jazdia. Tak ten by som tu musela tiež zaistiť. Jazdiť taxíkmi, to by som sa asi neuplatila… Komunikujeme spolu hlavne online,“ dodala a doplnila, že mladí majú iné nároky na bývanie.
