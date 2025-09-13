Obľúbená moderátorka (37) sa do vysielania už NEVRÁTI: Kvôli zákernému nádoru OSLEPLA!

PRAHA - Fanúšikov českého Rádia Kiss zasiahla mrazivé správa! Populárna moderátorka Bára Tlučhořová, ktorú si poslucháči obľúbili pre jej energický hlas a neskutočný optimizmus, čelí mimoriadne ťažkému životnému obdobiu a do vysielania sa už nevráti.
V piatok 12. septembra oslávila svoje 37. narodeniny, no namiesto radosti prišli veľmi smutné správy. Nádorové ochorenie mozgu, ktoré už raz dokázala zdolať, sa vrátilo v ešte horšej podobe.
Osudný zlom prišiel 19. júla 2018, keď Bára dostala epileptický záchvat a skončila v nemocnici. Lekári jej odhalili nádor pri centre reči. Hoci nebol zhubný, musela podstúpiť operáciu, chemoterapiu aj ožarovanie. Zdalo sa, že vyhrala. Dokonca sa jej splnil sen o rodine – s partnerom privítali v roku 2022 dvojičky, dvoch krásnych a zdravých chlapcov.
Lenže radosť netrvala dlho. Choroba sa vrátila a tentoraz tvrdo zasiahla. „Barunka je, žiaľ, po troch operáciách mozgu, vôbec sa jej nedarí dobre a do rádia sa už nikdy nevráti. Potrebuje 24-hodinovú starostlivosť a navyše prišla o zrak,“ prezradil jeden z členov fanúšikovskej skupiny Rádia Kiss. Prajeme veľa síl a skoré uzdravenie!