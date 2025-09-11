Zabávač Petr Novotný 12 rokov po MŔTVICI: Takto TERAZ vyzerá!

PRAHA - Legendárny český zabávač Petr Novotný, ktorý v 90. rokoch patril k najväčším hviezdam televíznej zábavy, má za sebou náročné roky poznačené vážnymi zdravotnými problémami. Napriek tomu sa oslávil prednedávnom krásnych 78 rokov. Ani po ťažkých životných skúškach nestratil dobrú náladu...
Petr Novotný je český zabávač, u našich susedov veľmi známy. V 90. rokoch patril k najvýraznejším menám zábavného priemyslu. Svojim výberovým humorom a energiou vždy prilákal pred obrazovky mnoho divákov. Vo svojom živote to vška nemal ľahké. Dlhé roky ho totiž trápia zdravotné problémy. V októbri 2013 utrpel mozgovú mŕtvicu priamo na letisku pred odletom do USA.
O tri roky neskôr mu zlyhali obličky a opäť bojoval o život. V roku 2017 mal infarkt, po ktorom musel podstúpiť operáciu srdca. O rok nato ho záchranári odviezli z jeho domova v Řeporyjích kvôli celkovému zlyhaniu organizmu. A akoby to nestačilo, neskôr absolvoval aj operáciu prostaty. Známy Čech však pred mesiacom oslávil spolu s rodinou jeho 78. narodeniny.
V tom čase na oslave chýbali jeho kamaráti zo skupiny Fešáci, ktorí sa to ale rozhodli napraviť pred pár dňami a prišli mu domov zablahoželať. Medzi gratulantami boli šéf Fešákov Antonín Kny s manželkou a spevák Tomáš Linka. „Petr sa podľa vlastných slov cíti dobre a čo je najpodstatnejšie, má stále skvelú náladu," prezradil portálu Blesk Antonín. Nechýbala ani spoločná fotografia, ktorú potom zdieľal na sociálnej sieti. Pozrite, ako vyzerá známy zabávač 12 rokov po prekonaní mŕtvice!
