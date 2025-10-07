Romana Tabaková obeťou ZLODEJA: Namiesto pomoci dostala HEJT!

BRATISLAVA - Exposlankyňa Romana Tabaková má za sebou mimoriadne nepríjemný zážitok. V uplynulých dňoch sa totiž stala obeťou drzého zlodeja. Pomoc pýtala od svojich sledovateľov, s ktorými sa podelila o jeho FOTO. No namiesto pomocnej ruky dostala hejt!
Bývalá poslankyňa sa o nepríjemný zážitok podelila na sociálnej sieti Instagram. Zverejnila FOTO muža, ktorý sa vlámal do bytovky, v ktorej býva a odhalila, že jej ukradol bicykel. Svojich sledujúcich preto poprosila o pomoc s identifikáciou zlodeja. Namiesto užitočných informácií však schytala tvrdú kritiku.
„Ukradli mi bicykel. Prosím dávajte si pozor! Nemôžem žiť v strachu. Ak poznáte tohto muža, dajte mi vedieť. Idem na políciu,“ zverejnila v pondelok Romana a pridala aj fotky muža, ktorý si z bytovky odnáša jej bicykel. Jeho identitu sa nedozvedela, ani žiadne cenné stopy, ktoré by k jeho dolapeniu mohli naviesť.
„Sama si z a to môžeš a vaša zlodejská zničujúca vláda!“ objavil sa pod príspevkom komentár. A v pohodnom duchu sa ich objavilo viac. „Nie je to priestupok vďaka zákonu, za ktorý ste aj vy hlasovali? to sem teda dávate niekoho, kto spáchal priestupok - ako keď napríklad jazdia dvaja na kolobežke?“ pridal sa ďalší, ktorí narážal na Tabakovej jazdu na kolobežke so synom.
„Tvoji kamaráti vo vláde/parlamente hlasovali za zníženie sadzieb, tak tu máš dôsledky a žitie v strachu,“ napísal ďalší z komentujúcich. „Tak politici kradnúť môžu, ale vám nesmie nikto? Dobre vám tak.“ No, takúto odozvu po zverejnení príspevku, zrejme, Romana nečakala.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%