Už sú svoji! SVADBA markizáckeho páru: Áno si povedali na Kanárskych!

KANÁRSKE OSTROVY - Už sú svoji! Víťazi Love Islandu si povedali svoje áno. Na Kanárskych ostrovoch!
Je jasné, že televízia Markíza je továreň na lásku. Víťazi druhej série Love Islandu sa vzali. Denisa Valová a Kryštof Novák si povedali svoje áno tam, kde to celé začalo − na Kanárskych ostrovoch. Obrad sa konal ešte na konci augusta. „28·08·25 Mr. & Mrs. Novák," napísali mladomanželia ku svadobným fotografiám. Nevesta bola naozaj krásna a prostredie, kde sa obrad konal bolo dychvyrážajúce. Veď pozrite. Dvojici srdečne blahoželáme.
Z Love Islandu je tých párikov viac, ktoré sú dodnes spolu. Šou dala dokopy Lauru Chrebetovú a Martina Kulhánka, ktorý sa vzali a majú spolu dieťatko, potom Gábinu Gašparovú a Petra Havránka či Hanu Dedkovi a Jakuba Viteka. No a iba včera sa Kristína Víglaská a Michal Trabalík zasnúbili.
