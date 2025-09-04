OSTRÝ odkaz Czoborovej na Tabakovú: Tá je J*BNUTÁ... Politička REAGUJE!

BRATISLAVA - Romana Tabaková sa dostala do konfliktu s fitnesskou Zorou Czoborovou. Tá pod jej rozhovorom napísala ostrý komentár, ktorý politička nenechala bez odozvy.
Političku Romanu Tabakovú majú viacerí v "zuboch". Jej správanie rozdeľuje spoločnosť. Zatiaľ čo ju iní majú radi, druhí ju nevedia vystáť. A jednou z tých ľudí je zrejme aj fitnesska Zora Czoborová. Pod príspevok s Romaniným rozhovorom reagovala naozaj ostro: „Booože, tá je j*bnutá." To politička nenechala len tak a Zore venovala odkaz.
Kedysi kamaráti a dnes: Tabaková si opäť podala Sulíka... Dávajte pozor, koho vaše deti sledujú!
„Milá Zora! Od ženy, ktorá je športovkyňa a precestovala celý svet, som nečakala takýto šokujúci primitívny koment. Takmer 60-ročná žena, ktorá je staršia ako moja mama, by mohla už napísať niečo konštruktívnejšie," zneli jej úvodné slová. „Viem, muselo to byť ťažké počúvať o materstve a o tom, aké to nie je ľahké byť slobodnou mamou, lebo ja osobne z celého srdca prajem každej žene zažiť tehotenstvo a materstvo," pokračovala.
„Ja nikdy neverím na klebety a domnienky, ale na údajnych agresívnych napadnutiach bývalých partnerov Žiga a Borisa asi niečo bude. Pri takejto výbušnej reakcii, akú ste predviedli, ma v tej vašej agresii len viac utvrdzujete," šokovala svojím vyjadrením. „Prajem vám pokoj a sebaprijatie (minimálne, ako to mám ja), lebo tie klamlivé fotky cez Faceapp zavádza ďalšie ženy," odkázala jej. „A nepíšte už takéto komenty druhým ženám, mohli by to zobrať ťažšie a osobnejšie, ako ja a v dnešnom ťažkom svete – skúsme sa sústrediť na to pozitívne a pekné," uzavrela.
