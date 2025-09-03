Streda3. september 2025, meniny má Belo, zajtra Rozália

Šarlota z Dunaja lásku nehľadá: Jej srdce si pred rokmi UKRADOL Belgičan!

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (21)
(Zdroj: TV Markíza)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

BRATISLAVA - Šarlota z Dunaja lásku hľadať nemusí. Dlhé roky tvorí pár so sympatickým Belgičanom. Iskra medzi nimi preskočila už na prvý pohľad!

Herečku Sarah Arató markizácki diváci poznajú viac než dobre. Hrala v niekoľkých seriáloch, v ktorých si získala ich priazeň. Na jednotku zvládla svoje úlohy v počinoch ako Druhá šanca, Klamstvo či Dunaj, k vašim službám, v ktorom sa ukazuje dodnes. V dobovej snímke hrá doktorku Šarlotu, ktorá si už preskákala všeličím.

V súkromí je však konzistentná a dlhé roky má po svojom boku belgického priateľa Juliana. Každý rok chodia na dovolenku, odkiaľ stále zazdieľa aj zopár romantických záberov. Inak to nebolo ani tentoraz a pochválila sa s zaľúbenými fotografiami z Talianska. S Julianom to bola láska na prvý pohľad.

Sarah Arató
Zobraziť galériu (21)
Sarah Arató  (Zdroj: Ján Zemiar)

„Chodila som do kaviarne, kde robila moja veľmi dobrá kamarátka, on tam tiež chodil a v jeden deň sme sa tam zrazu videli. Keď odišiel, pýtala som sa, kto to bol. A keď som ja odišla, on sa vrátil a pýtal sa zas na mňa. Potom nás oboch pozvali na jednu oslavu a tam už to bolo úplne jasné. Ja som bola jediná, kto sa smial jeho vtipom. Ale mne sa naozaj zdali vtipné, nemusela som sa veľmi premáhať," povedala v minulosti Báječnej žene.

V budúcnosti spolu plánuju aj svadbu či dieťa. „Obidvaja máme túžbu mať dieťa, asi aj tú túžbu sa zobrať niekedy, proste veríme v koncept rodiny, ja teda veľmi hlboko a myslím si, že aj on. Už spolu dlhšie bývame a nebránime sa tomu, ale nie je to v nejakom dohľadnom pláne," priznala.

Viac o téme: Sarah Arató
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Česká PORNOhviezda pri pôrode:
Česká PORNOhviezda pri pôrode: SKONČILA v kóme, skoro ZOMRELA a teraz... ĎALŠIE vážne problémy!
Domáci prominenti
Definitívna rozlúčka Vinczeho s
Definitívna rozlúčka Vinczeho s Markízou: Drsné slová o konci!
Domáci prominenti
Hviezda Farmy v obrovských
Hviezda Farmy v obrovských PROBLÉMOCH: Ďalšia EXEKÚCIA na krku... Z toho sa len tak nevyhrabe!
Domáci prominenti
Peter Pecha
Michal z Dunaja prezradil, ako sa vyvinie vzťah s Alenkou: Záhadné slová naznačujú jasný dej!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Cronos: The New Dawn - gameplay
Cronos: The New Dawn - gameplay
GameSite
Taraba bez mrknutia oka zotrel Huliaka
Taraba bez mrknutia oka zotrel Huliaka
Správy
Machala o výsledkoch expertízy busty z Levoče
Machala o výsledkoch expertízy busty z Levoče
Správy

Domáce správy

Incident v Bratislave: Muž
Incident v Bratislave: Muž sa v hoteli pohyboval so zbraňou, išlo o napodobeninu
Domáce
Koaličný spor ohľadom kasín
Koaličný spor ohľadom kasín graduje: Taraba bez mrknutia oka zotrel Huliaka, je to biznis pre asociálov!
Domáce
Cesta II/546 medzi Švedlarom
Cesta medzi Švedlárom a Nálepkovom je pre nehodu uzavretá: Polícia vyzýva vodičov, aby rešpektovali pokyny policajtov
Domáce
Novohradské múzeum v Lučenci otvára výnimočnú výstavu diel Bélu Bacskaiho k dvojitému výročiu
Novohradské múzeum v Lučenci otvára výnimočnú výstavu diel Bélu Bacskaiho k dvojitému výročiu
Banská Bystrica

Zahraničné

Výsledok hlasovania. OSN považuje
OSN vyzýva na urýchlené predloženie klimatických záväzkov: Medzi desiatkami oneskorencov sú aj veľkí znečisťovatelia
Zahraničné
Otrasný čin v Prahe:
Otrasný čin v Prahe: Trojica Slovákov znásilnila hendikepovanú ženu, polícia zverejnila VIDEO ich zatknutia
Zahraničné
Kim Čong-un
Predseda juhokórejského parlamentu a vodca Severnej Kórey si podali ruky: Stalo sa tak v Pekingu
Zahraničné
EÚ by mala odstrániť
EÚ by mala odstrániť medzery pri regulácii stablecoinov, uviedla Lagardová
Zahraničné

Prominenti

FOTO Šarlota z Dunaja lásku
Šarlota z Dunaja lásku nehľadá: Jej srdce si pred rokmi UKRADOL Belgičan!
Domáci prominenti
Hviezda Pink Floyd URAZILA
Hviezda Pink Floyd URAZILA zosnulého Ozzyho (†76): Tvrdý odkaz Osbournovho syna!
Zahraniční prominenti
FOTO Kormúthová poriadne SCHUDLA a
Kormúthová poriadne SCHUDLA a teraz… Čaká ju ODVÁŽNA VÝZVA, na ktorú by si netrúfol hocikto!
Domáci prominenti
Česká PORNOhviezda pri pôrode:
Česká PORNOhviezda pri pôrode: SKONČILA v kóme, skoro ZOMRELA a teraz... ĎALŠIE vážne problémy!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Pláž sa otriasala smiechom:
Pláž sa otriasala smiechom: Turista odhalil bizarné opálenie, FOTO hovorí za všetko!
Zaujímavosti
Tento JEDNODUCHÝ trik ochráni
Tento JEDNODUCHÝ trik ochráni vašu práčku pred plesňou: Stačí 5 sekúnd a bude ako nová!
Zaujímavosti
Bizarné hranice štátov: Turisti
Bizarné hranice štátov: Turisti sem jazdia iba kvôli nim!
dromedar.sk
Problémom pri krájaní cibule
Problémom pri krájaní cibule odzvonilo: Matematici vypočítali ideálnu metódu
Zaujímavosti

Dobré správy

Majte sa pred nimi
Majte sa pred nimi na pozore: Tieto kožné choroby trápia Slovákov najčastejšie
plnielanu.sk
Skvelá večera iba za
Skvelá večera iba za 5 eur? Slováci začínajú využívať nový spôsob šetrenia
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce

Ekonomika

Najdôležitejšie firmy Slovenska v roku 2025: Kto ťahá ekonomiku a koľko zarábajú?
Najdôležitejšie firmy Slovenska v roku 2025: Kto ťahá ekonomiku a koľko zarábajú?
Konsolidácia sa zamotáva: Dohoda v koalícii nemusí padnúť ani v pondelok!
Konsolidácia sa zamotáva: Dohoda v koalícii nemusí padnúť ani v pondelok!
Google vyhral historický súd, nemusí predať Chrome ani Android: Akcie prudko rastú! (komentár)
Google vyhral historický súd, nemusí predať Chrome ani Android: Akcie prudko rastú! (komentár)
SMS, telefonáty či falošné odkazy: Takto vyzerajú najčastejšie podvody, varuje NBS! (foto)
SMS, telefonáty či falošné odkazy: Takto vyzerajú najčastejšie podvody, varuje NBS! (foto)

Šport

Ten Hag si v Leverkusene prišiel na šialené odstupné: Holanďanove ostré slová na adresu Bayeru
Ten Hag si v Leverkusene prišiel na šialené odstupné: Holanďanove ostré slová na adresu Bayeru
Bundesliga
Nadal kritizuje Medvedeva za chaos na US Open: Nešťastné divadlo, ostrý odkaz autoritám
Nadal kritizuje Medvedeva za chaos na US Open: Nešťastné divadlo, ostrý odkaz autoritám
Muži
Calzonu pred štartom Slovákov trápia absencie: Proti Nemcom bez viacerých opôr!
Calzonu pred štartom Slovákov trápia absencie: Proti Nemcom bez viacerých opôr!
MS vo futbale
Kto bude Schickovým trénerom v Leverkusene? Bayer oslovil žijúcu legendu zlatej Barcelony
Kto bude Schickovým trénerom v Leverkusene? Bayer oslovil žijúcu legendu zlatej Barcelony
Bundesliga

Auto-moto

Volkswagen s novým T-Rocom uvádza aj prvý full hybrid
Volkswagen s novým T-Rocom uvádza aj prvý full hybrid
Predstavujeme
Peugeot vylepšil 308 a 308 SW, elektrická verzia je lepšia, ale ostáva aj naftový štvorvalec
Peugeot vylepšil 308 a 308 SW, elektrická verzia je lepšia, ale ostáva aj naftový štvorvalec
Predstavujeme
Lada Iskra: nový model je už v predaji. Zákazníci objednajú, no autá neprichádzajú
Lada Iskra: nový model je už v predaji. Zákazníci objednajú, no autá neprichádzajú
Predstavujeme
FOTO: Audi Q3 so štýlom kupé prichádza, pozrite si Q3 Sportback
FOTO: Audi Q3 so štýlom kupé prichádza, pozrite si Q3 Sportback
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Malé rozhodnutia počas dňa, ktoré vás posúvajú bližšie k úspechu (alebo úplne od neho)
Malé rozhodnutia počas dňa, ktoré vás posúvajú bližšie k úspechu (alebo úplne od neho)
Motivácia a inšpirácia
Zamestnanci známej aerolinky sa pustili do štrajku: Mesačne odpracovali 40 hodín neplatenej práce!
Zamestnanci známej aerolinky sa pustili do štrajku: Mesačne odpracovali 40 hodín neplatenej práce!
Aktuality
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
Bravčové plátky na kari
Bravčové plátky na kari
Nekysnuté langoše: Rýchla pochúťka, na stole za pol hodiny
Nekysnuté langoše: Rýchla pochúťka, na stole za pol hodiny
Výber receptov
Ako sušiť slivky v rúre: Postup, vďaka ktorému vydržia mesiace
Ako sušiť slivky v rúre: Postup, vďaka ktorému vydržia mesiace
Skladovanie potravín

Technológie

Plánuješ kúpu telefónu či inej elektroniky? Sprav to čo najskôr, ceny porastú a ďakovať môžeš Američanom
Plánuješ kúpu telefónu či inej elektroniky? Sprav to čo najskôr, ceny porastú a ďakovať môžeš Američanom
Správy
Google sa dočkal historického rozhodnutia. Federálny súd rozhodol, čo bude s Androidom, Chromom a vyhľadávaním
Google sa dočkal historického rozhodnutia. Federálny súd rozhodol, čo bude s Androidom, Chromom a vyhľadávaním
Správy
Toto je najväčšia hrozba pre Android. Droppre využívajú medzeru v ochrane Googlu a infikujú milióny zariadení
Toto je najväčšia hrozba pre Android. Droppre využívajú medzeru v ochrane Googlu a infikujú milióny zariadení
Bezpečnosť
Ak uvidíš na Facebooku tieto reklamy, neklikaj na ne. Takto ťa hackeri cez malvertising pripravia o peniaze
Ak uvidíš na Facebooku tieto reklamy, neklikaj na ne. Takto ťa hackeri cez malvertising pripravia o peniaze
Bezpečnosť

Bývanie

Od susedov ho rozlíšite ťažko, no interiér vás dostane. Takto sa robí bývanie, kde je vkus útulný a vytvára domov!
Od susedov ho rozlíšite ťažko, no interiér vás dostane. Takto sa robí bývanie, kde je vkus útulný a vytvára domov!
20 perfektných návodov, ako v domácnosti využiť staré noviny. Tento trik používali aj naše babičky!
20 perfektných návodov, ako v domácnosti využiť staré noviny. Tento trik používali aj naše babičky!
Vyzeral tradične a vidiecky, no nikdy takým nebol. Dnes to je dom pre moderný život, dvojica v ňom môže pokojne starnúť
Vyzeral tradične a vidiecky, no nikdy takým nebol. Dnes to je dom pre moderný život, dvojica v ňom môže pokojne starnúť
Bývanie ako u babičky, keď bol život jednoduchší a domy útulné. Cottagecore vás vezme do starých čias, čo nikdy neboli
Bývanie ako u babičky, keď bol život jednoduchší a domy útulné. Cottagecore vás vezme do starých čias, čo nikdy neboli

Pre kutilov

Domáca plnená paprika s arómou a chuťou, ktorej sa nedá odolať. Čím naplniť papriky a ako na tú najlepšiu omáčku?
Domáca plnená paprika s arómou a chuťou, ktorej sa nedá odolať. Čím naplniť papriky a ako na tú najlepšiu omáčku?
Recepty
Za 250 € si vyrobil vlastnú pílu na guľatinu – presnosť rezu ho milo prekvapila!
Za 250 € si vyrobil vlastnú pílu na guľatinu – presnosť rezu ho milo prekvapila!
Náradie a stroje
Ako sušiť paradajky? 3 jednoduché spôsoby, ako získať mimoriadne intenzívnu chuť
Ako sušiť paradajky? 3 jednoduché spôsoby, ako získať mimoriadne intenzívnu chuť
Recepty
Akým izbovým rastlinám svedčia vysoké kvetináče? Vyzerajú v nich parádne, no pozor na isté úskalia!
Akým izbovým rastlinám svedčia vysoké kvetináče? Vyzerajú v nich parádne, no pozor na isté úskalia!
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Títo muži sú najväčšími experimentátormi v sexe: Pozrite sa, s kým sa nudiť rozhodne nebudete
Partnerské vzťahy
Títo muži sú najväčšími experimentátormi v sexe: Pozrite sa, s kým sa nudiť rozhodne nebudete
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Koaličný spor ohľadom kasín
Domáce
Koaličný spor ohľadom kasín graduje: Taraba bez mrknutia oka zotrel Huliaka, je to biznis pre asociálov!
Kauza okolo vysokohorských chát
Domáce
Kauza okolo vysokohorských chát neutícha: Beránek žiada nové výberové konanie, on už kandidovať nebude!
Vyšetrovanie únosu a znásilnenia
Domáce
Vyšetrovanie únosu a znásilnenia v Košiciach prinieslo šokujúci ZVRAT! Všetko bolo inak
Otrasný čin v Prahe:
Zahraničné
Otrasný čin v Prahe: Trojica Slovákov znásilnila hendikepovanú ženu, polícia zverejnila VIDEO ich zatknutia

Ďalšie zo Zoznamu