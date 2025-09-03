Šarlota z Dunaja lásku nehľadá: Jej srdce si pred rokmi UKRADOL Belgičan!

BRATISLAVA - Šarlota z Dunaja lásku hľadať nemusí. Dlhé roky tvorí pár so sympatickým Belgičanom. Iskra medzi nimi preskočila už na prvý pohľad!
Herečku Sarah Arató markizácki diváci poznajú viac než dobre. Hrala v niekoľkých seriáloch, v ktorých si získala ich priazeň. Na jednotku zvládla svoje úlohy v počinoch ako Druhá šanca, Klamstvo či Dunaj, k vašim službám, v ktorom sa ukazuje dodnes. V dobovej snímke hrá doktorku Šarlotu, ktorá si už preskákala všeličím.
V súkromí je však konzistentná a dlhé roky má po svojom boku belgického priateľa Juliana. Každý rok chodia na dovolenku, odkiaľ stále zazdieľa aj zopár romantických záberov. Inak to nebolo ani tentoraz a pochválila sa s zaľúbenými fotografiami z Talianska. S Julianom to bola láska na prvý pohľad.
„Chodila som do kaviarne, kde robila moja veľmi dobrá kamarátka, on tam tiež chodil a v jeden deň sme sa tam zrazu videli. Keď odišiel, pýtala som sa, kto to bol. A keď som ja odišla, on sa vrátil a pýtal sa zas na mňa. Potom nás oboch pozvali na jednu oslavu a tam už to bolo úplne jasné. Ja som bola jediná, kto sa smial jeho vtipom. Ale mne sa naozaj zdali vtipné, nemusela som sa veľmi premáhať," povedala v minulosti Báječnej žene.
V budúcnosti spolu plánuju aj svadbu či dieťa. „Obidvaja máme túžbu mať dieťa, asi aj tú túžbu sa zobrať niekedy, proste veríme v koncept rodiny, ja teda veľmi hlboko a myslím si, že aj on. Už spolu dlhšie bývame a nebránime sa tomu, ale nie je to v nejakom dohľadnom pláne," priznala.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%