Nikodým si ULETEL sám na sebe: Myslel som si, že som BOHOVSKÝ! Potom prišiel TVRDÝ PÁD

BRATISLAVA - Martin Nikodým (54) patril dlhé roky medzi najznámejšie tváre slovenských televízií. Moderoval priame prenosy, bol všade a zrazu nadobudol pocit, že je nedotknuteľný. Ako sám priznáva, sláva ho na čas opantala natoľko, že si pripadal ako bohovský. No život mu veľmi rýchlo ukázal, že nič netrvá večne...
Na televíznej scéne sa objavil začiatkom 90. rokov a jeho kariéra nabrala raketový štart. „V roku 1993 ma oslovili organizátori Miss Slovensko na moderovanie priameho prenosu prvej slovenskej Miss. Čo bola samozrejme veľká výzva. Takže ja som jednu sobotu moderoval tento priamy prenos, ktorý v tých časoch pozerali všetci. Missky boli totiž vážené osoby, ktoré sprevádzali najváženejších ľudí v tejto krajine a to bola naozaj reprezentatívna funkcia. Dnes už to až tak veľmi nie je, už si nikto Missku ani nevšimne. Vtedy to však bolo veľmi sledované," zaspomínal si Nikodým vo videorelácii Denníka N Reflektor.
O týždeň neskôr už stál v žilinskej športovej hale, kde pripravoval priamy prenos relácie Správny kľúč pre STV. „Zo soboty na ďalšiu sobotu ma v tejto krajine videli asi všetci ako televízneho moderátora. V pondelok som vyšiel na ulicu a uvedomil som si, že všetci sa na mňa dívajú. Z úplne neznámeho človeka sa razom stal ten, ktorý moderoval dva veľké priame prenosy,“ opisuje, ako rýchlo sa z neho stala hviezda.
V tom momente si dovtedy neznámy Martin uveril. „Sláva je opojná. Zrazu, keď vám všetci hovoria, aký ste úžasný, začnete sa vznášať na takom obláčiku. A mne sa to podarilo, že som začal veriť v to, že som fakt bohovský,“ priznal otvorene. Našťastie mal pri sebe ľudí, ktorí ho dokázali pritiahnuť späť na zem. „Priatelia mi povedali, že mi začína trochu prepínať zo seba samého. Stiahli ma zasa na zem a od tých čias, myslím, už pevne na tej zemi stojím a uvedomujem si, že naša práca je aj o tomto bonuse, ale je to len také pozlátko, ktoré je nesmierne prchavé.“
Aj napriek tomu, že bol vo verejnoprávnej televízii etablovaný, rozhodol sa pre veľký krok. Po dlhšom zvažovaní prikývol na ponuku od zakladateľa televízie Markíza Pavla Ruska. Od roku 2000 tak moderoval legendárnu vedomostnú súťaž Milionár. Formát sa okamžite stal hitom a Nikodým sedel na vrchole. Lenže po ôsmich rokoch prišiel tvrdý pád. Licenciu odkúpila STV. „Milionár skončil tak veľmi smutne, podľa mňa, takým čudným dramaturgickým zásahom. Vymenili mňa aj celý tím ľudí, ktorí Milionára robili,“ povedal moderátor.
Na jeho miesto nastúpila Iveta Malachovská. „Tam to išlo veľmi rýchlo dolu vodou a do dvoch mesiacov relácia skončila a malo to byť na dva roky,“ dodal. Pre Nikodýma to znamenalo neľahké obdobie. Prišiel o reláciu, ktorú mal rád a ktorá mu prinášala popularitu aj nemalé peniaze. Zároveň sa mu rozpadlo manželstvo. „Ako skončil Milionár, tak bol asi rok alebo rok a pol takého úplného útlmu, takého ticha. Stále som robil firemné akcie, ale čakal som asi dva roky na ďalšiu zaujímavú príležitosť,“ priznal, že čelil ťažkým časom.
