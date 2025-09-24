Nikodým má hlavu v smútku: Takto mu ZDEMOLOVALI dom! A môže za to tento CHLAP

BRATISLAVA – Moderátor Martin Nikodým si približne pred dvomi rokmi zaobstaral svoje nové hniezdočko na bratislavskom Devíne. Krásny dom je však dnes zničený.
Krásny dom s veľkou záhradou, ktorá bola navrhnutá presne podľa Nikodýmových predstáv, mal byť miestom oddychu a pokoja. Ako vášnivý včelár vytvoril Martin v okolí domu lúku, kde jeho včely našli dokonalé útočisko. Okolie domu prinášalo nielen vizuálny, ale aj emocionálny pôžitok. Dom mal byť jeho útočiskom pred stresom a každodennými povinnosťami.
Avšak ako to už býva, nič netrvá večne. Radosť z nového domova sa nečakane zmenila na poriadny šok, keď sa moderátor vrátil domov a našiel svoj vysnívaný priestor v totálnom chaose! Zatiaľ čo sa zvykol tešiť z pokojných večerov a tichých rán, dom, ktorý mal byť symbolom pokoja, sa zrazu premenil na miesto, ktoré sa v ničom nepodobalo na to, čo si starostlivo vytváral. Všetko je to výsledok práce jedného chlapa – nového člena rodiny, šteňaťa maďarskej vyžly Marlona.
„Mať šteňa je také, že…“ napísal moderátor k videu, ktoré zverejnil na svojom Instagrame. Zdevastovaný nábytok, vreckovky rozhádzané po celej miestnosti, zničené kvety... „Prečo si urobil tú galibu, Marlon? Prečo si to spravil? Vysvetli mi to?“ pýtal sa svojho nového kamaráta, ktorý sa len prevaľoval v peliešku a krútil chvostom. „Čo sa tváriš ako anjelik? Strašne si ma nasr*l, vieš to?“ opísal svoje emócie Nikodým. Pri pohľade do očí rozkošného Marlona však jeho srdce zmäklo. „Tu budeš na treste teraz, tu spi, ale možno ťa omilostím o chvíľu.“
Hoci vyzerá Martinov domov teraz skôr ako miesto, kde sa odohráva neustály chaos, postupne si určite nájde cestu, ako si s Marlonovým neporiadkom poradiť. Zatiaľ sa však musí s týmto obdobím zmieriť a naučiť sa, že život so šteniatkom je plný prekvapení. Raz vás poriadne naštve, ale už o chvíľu vás svojím roztomilým pohľadom opäť dostane a spraví vám radosť.
