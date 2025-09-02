Celebritní prváci: Kaliho dcéra ako modelka, štýlová malá Žideková a koho je ten dlhovlasý chlapec?

BRATISLAVA – Dnes je deň, na ktorý mnohí rodičia spomínajú celý život – prvý deň v škole. A nie je to inak ani v slovenských šoubiznisových domácnostiach. Deti niektorých známych tvárí dnes zasadli do školských lavíc a rodičia sa nemohli ubrániť slzám dojatia.
„A je to tu. Prváčka,“ napísal raper Kali a pridal aj dojemné uplakané emotikony. Niet sa čomu čudovať – Nelka je jeho jedinou dcérkou, a tak si tento veľký deň vychutnali naplno. Fanúšikovia mu okamžite zaplavili profil gratuláciami a pochvalami, že z malej Nelky rastie krásna slečna.
Influencerka Tatiana Žideková sa priznala, že tento okamih zvládala len tak tak. „Oficiálne máme doma školáčku a ja si idem zobrať vreckovky, pretože ma to akosi dojíma a slzy tečú potokom. Dúfam, že nie som jediná.“ Vaneska je parádnica po maminke. V pruhovaných šatách a koženej bunde pôsobila ako malá modelka a zožala pochvaly za svoj štýlový outfit. Tatiana má však doma plné ruky práce – len pred pár dňami priviedla na svet synčeka Marka.
Herečka Kristína Tormová poslala do školy svojho syna Alana. „Tak sa to stalo. Školák chAlan. Náročný deň pre introverta. Fu. Dali sme to,“ priznala. Krásny chlapček s dlhými blond vlasmi po prvýkrát dnes zasadol do školskej lavice. Kristína má však dôvodov na radosť ešte o dva viac – jej baby dvojičky, ktoré oslávili v júni 12 rokov, sa vrátili tiež do školských lavíc.
Herec Vlado Kobielsky s manželkou prežívali dvojité školské emócie – ich najmladší Krištof nastúpil do prvej triedy a dcéra Klára sa stala maturantkou. „Tu končí sranda... alebo práve začína... Úspešný rok všetkým školákom! Prvák a maturantka,“ napísala hrdá mamina na Instagram. Kobielsky má s manželkou ešte staršieho syna Kristiána, ktorý je už dospelý.
