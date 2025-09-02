Utorok2. september 2025, meniny má Linda, Rebeka, zajtra Belo

Celebritní prváci: Kaliho dcéra ako modelka, štýlová malá Žideková a koho je ten dlhovlasý chlapec?

Škola volá! Z detí našich celebrít sú už školáci. Zobraziť galériu (27)
Škola volá! Z detí našich celebrít sú už školáci. (Zdroj: Instagram)
© Zoznam/mia © Zoznam/mia

BRATISLAVA – Dnes je deň, na ktorý mnohí rodičia spomínajú celý život – prvý deň v škole. A nie je to inak ani v slovenských šoubiznisových domácnostiach. Deti niektorých známych tvárí dnes zasadli do školských lavíc a rodičia sa nemohli ubrániť slzám dojatia.

„A je to tu. Prváčka,“ napísal raper Kali a pridal aj dojemné uplakané emotikony. Niet sa čomu čudovať – Nelka je jeho jedinou dcérkou, a tak si tento veľký deň vychutnali naplno. Fanúšikovia mu okamžite zaplavili profil gratuláciami a pochvalami, že z malej Nelky rastie krásna slečna.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KALI (@dezertkalimusic)

Influencerka Tatiana Žideková sa priznala, že tento okamih zvládala len tak tak. „Oficiálne máme doma školáčku a ja si idem zobrať vreckovky, pretože ma to akosi dojíma a slzy tečú potokom. Dúfam, že nie som jediná.“ Vaneska je parádnica po maminke. V pruhovaných šatách a koženej bunde pôsobila ako malá modelka a zožala pochvaly za svoj štýlový outfit. Tatiana má však doma plné ruky práce – len pred pár dňami priviedla na svet synčeka Marka.

Herečka Kristína Tormová poslala do školy svojho syna Alana. „Tak sa to stalo. Školák chAlan. Náročný deň pre introverta. Fu. Dali sme to,“ priznala. Krásny chlapček s dlhými blond vlasmi po prvýkrát dnes zasadol do školskej lavice. Kristína má však dôvodov na radosť ešte o dva viac – jej baby dvojičky, ktoré oslávili v júni 12 rokov, sa vrátili tiež do školských lavíc. 

Syn Kristíny Tormovej, Alan, nastúpil do prvej triedy.
Zobraziť galériu (27)
Syn Kristíny Tormovej, Alan, nastúpil do prvej triedy.  (Zdroj: Instagram)

Herec Vlado Kobielsky s manželkou prežívali dvojité školské emócie – ich najmladší Krištof nastúpil do prvej triedy a dcéra Klára sa stala maturantkou. „Tu končí sranda... alebo práve začína... Úspešný rok všetkým školákom! Prvák a maturantka,“ napísala hrdá mamina na Instagram. Kobielsky má s manželkou ešte staršieho syna Kristiána, ktorý je už dospelý. 

Vlado Kobielsky má doma prváka a maturantku.
Zobraziť galériu (27)
Vlado Kobielsky má doma prváka a maturantku.  (Zdroj: Instagram)


Viac o téme: KaliVladimír KobielskyTatiana ŽidekováKristína TormováŠkola
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Dcéra Patrície Vittek má
Dcéra Patrície Vittek má nového FRAJERA: 18-ročná Thia v náručí tohto ZNÁMEHO muža!
Domáci prominenti
Slnko v sieti. Dominika
Šokujúci ROZVOD slovenskej herečky: Rok po pôrode dvojčiat... Predstavila NOVÚ LÁSKU!
Domáci prominenti
Markíza média párty. Na
Prehnané NÁROKY markizáckej moderátorky: Peniaze od televízie jej NESTAČILI!
Domáci prominenti
FOTO Krkonošské rozprávky
SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel kameraman František Němec (†92), natočil legendárneho KRAKONOŠA
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Michal Hudák hosťa v Inkognite okamžite spoznal: Nik mu neverí, KDE sa spolu STRETLI!
Michal Hudák hosťa v Inkognite okamžite spoznal: Nik mu neverí, KDE sa spolu STRETLI!
Prominenti
Natália Hatalová má doma PRVÁČKU: Česká škola... Bude to veľmi NÁROČNÝ ROK!
Natália Hatalová má doma PRVÁČKU: Česká škola... Bude to veľmi NÁROČNÝ ROK!
Prominenti
ASŠŠZ pokračuje v kampani TAKTO NIE: Takmer v 150 súkromných školách na Slovensku sa v pondelok konali protesty
ASŠŠZ pokračuje v kampani TAKTO NIE: Takmer v 150 súkromných školách na Slovensku sa v pondelok konali protesty
Správy

Domáce správy

Na Slovensku bude jednoduchší
Na Slovensku bude jednoduchší odstrel a plašenie kormorána veľkého: Výnimka od ministerstva platí do roku 2035
Domáce
Polícia pátra po troch
Polícia pátra po troch maloletých dievčatách z Topoľčian: Odišli z centra pre deti a rodinu a nevrátili sa
Domáce
Vo štvrtok počas zápasu
Vo štvrtok počas zápasu Slovenska a Nemecka treba rátať s dopravnými obmedzeniami
Domáce
Poprad oslavuje: Najstaršia obyvateľka Anna Pazúrová má úctyhodných 103 rokov
Poprad oslavuje: Najstaršia obyvateľka Anna Pazúrová má úctyhodných 103 rokov
Poprad

Zahraničné

FOTO Zemetrasenie v Afganistane
Silné zemetrasenie zasiahlo východ Afganistanu: Vyžiadalo si viac než 1100 obetí a zničilo tisíce domov
Zahraničné
Austrália prikáže technologickým gigantom
Austrália prikáže technologickým gigantom zastaviť šírenie deepfake nahých fotografií a nástrojov na stalking
Zahraničné
Andrej Babiš
Andreja Babiša napadli na predvolebnom mítingu! Po útoku skončil v nemocnici
Zahraničné
David Lammy
Británia vyčlení milión libier na podporu rodín obetí zemetrasenia v Afganistane s viac než 800 mŕtvymi
Zahraničné

Prominenti

FOTO Škola volá! Z detí
Celebritní prváci: Kaliho dcéra ako modelka, štýlová malá Žideková a koho je ten dlhovlasý chlapec?
Domáci prominenti
Slávni herci na červenom
Slávni herci na červenom koberci: Poriadne to medzi nimi ISKRILO... Má to HÁČIK!
Zahraniční prominenti
Aktuálne foto vnútri! Kim Novak
Slávna herečka je na NESPOZNANIE: Uff, TOTO majú na svedomí plastiky... FOTO!
Zahraniční prominenti
Skúška Ďurovčíkovej hudobnej komédie
Nikodým si ULETEL sám na sebe: Myslel som si, že som BOHOVSKÝ! Potom prišiel TVRDÝ PÁD
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Tajomstvo dokonalej raňajkovej klasiky:
Tajomstvo dokonalej raňajkovej klasiky: Vyhnite sa tejto chybe! Robíte ju aj vy?
Zaujímavosti
FOTO UNIKÁTNY objav vedcov: Nový
UNIKÁTNY objav vedcov: Nový druh krokodíla bol desivejší, než sa čakalo! Strach spôsoboval aj dinosaurom
Zaujímavosti
Známe pralinky v problémoch:
Známe pralinky v problémoch: Mozartove gule nevytvoril Fürst, ale zabudnutý cukrár! Rodiny zvažujú právne kroky
Zaujímavosti
Dlhý a zdravý život:
Dlhý a zdravý život: TIETO potraviny jedzte pre zdravé SRDCE
vysetrenie.sk

Dobré správy

Majte sa pred nimi
Majte sa pred nimi na pozore: Tieto kožné choroby trápia Slovákov najčastejšie
plnielanu.sk
Skvelá večera iba za
Skvelá večera iba za 5 eur? Slováci začínajú využívať nový spôsob šetrenia
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce

Ekonomika

Hotovosť bude dostupnejšia: Peniaze si vyberiete priamo pri pokladni v obchode!
Hotovosť bude dostupnejšia: Peniaze si vyberiete priamo pri pokladni v obchode!
Nenávidené euro? Nový prieskum búra mýtus o vzťahu Slovákov k spoločnej mene! (prieskum)
Nenávidené euro? Nový prieskum búra mýtus o vzťahu Slovákov k spoločnej mene! (prieskum)
Ďalšie voľné dni v ohrození: Rušenie sviatkov prinesie viac práce a nižšie príjmy, varujú odborári!
Ďalšie voľné dni v ohrození: Rušenie sviatkov prinesie viac práce a nižšie príjmy, varujú odborári!
Slovensko čelí nebezpečnému ekonomickému koktailu: Čaká nás pomalý rast a vysoké ceny!
Slovensko čelí nebezpečnému ekonomickému koktailu: Čaká nás pomalý rast a vysoké ceny!

Šport

VIDEO Zápas Sabalenkovej zatienili zásnuby v hľadisku: Reakcia svetovej jednotky baví internet
VIDEO Zápas Sabalenkovej zatienili zásnuby v hľadisku: Reakcia svetovej jednotky baví internet
Ženy
FOTO Škriniarovci privítali špeciálnu posilu z PSG: Som veľmi šťastný, že som tu
FOTO Škriniarovci privítali špeciálnu posilu z PSG: Som veľmi šťastný, že som tu
Ostatné
KOMENTÁR Koniec nadplánov a nálepkám čierneho koňa, Nitra je najväčší favorit na titul
KOMENTÁR Koniec nadplánov a nálepkám čierneho koňa, Nitra je najväčší favorit na titul
Komentáre
Mal byť odpísaný, vrátil sa do reprezentácie Česka: Veľa ľudí by sa v mojej situácii vzdávalo
Mal byť odpísaný, vrátil sa do reprezentácie Česka: Veľa ľudí by sa v mojej situácii vzdávalo
Reprezentácia

Auto-moto

Lada Iskra: nový model je už v predaji. Zákazníci objednajú, no autá neprichádzajú
Lada Iskra: nový model je už v predaji. Zákazníci objednajú, no autá neprichádzajú
Predstavujeme
FOTO: Audi Q3 so štýlom kupé prichádza, pozrite si Q3 Sportback
FOTO: Audi Q3 so štýlom kupé prichádza, pozrite si Q3 Sportback
Predstavujeme
Letný výlet k jazeru Como s Kia: Elegantné jazdenie bez emisií
Letný výlet k jazeru Como s Kia: Elegantné jazdenie bez emisií
Správy
Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Novinky

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Minimálna mzda sa v roku 2026 poriadne zvýši: Pôjde o historicky najvyšší nárast!
Minimálna mzda sa v roku 2026 poriadne zvýši: Pôjde o historicky najvyšší nárast!
Aktuality
Naháňate sa neustále za dream job? 5 dôvodov, prečo sa to príliš preceňuje
Naháňate sa neustále za dream job? 5 dôvodov, prečo sa to príliš preceňuje
Hľadám prácu
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
Bravčové plátky na kari
Bravčové plátky na kari
Dezerty do pohára: Rýchla sladká záchrana, keď nemáte čas piecť
Dezerty do pohára: Rýchla sladká záchrana, keď nemáte čas piecť
Výber receptov
Pravý Caesar šalát: Prečo chutí inak než ho poznáte z reštaurácií?
Pravý Caesar šalát: Prečo chutí inak než ho poznáte z reštaurácií?
Rady a tipy

Technológie

Tvoj WhatsApp či Messenger je v ohrození. Slovensko podporuje návrh EÚ, ktorý môže odhaliť obsah tvojich správ
Tvoj WhatsApp či Messenger je v ohrození. Slovensko podporuje návrh EÚ, ktorý môže odhaliť obsah tvojich správ
Správy
Cigaretové filtre sú len ilúziou bezpečia. Pre tvoje zdravie nič nerobia, tvrdia výskumníci. Napriek tomu sú katastrofou pre životné prostredie
Cigaretové filtre sú len ilúziou bezpečia. Pre tvoje zdravie nič nerobia, tvrdia výskumníci. Napriek tomu sú katastrofou pre životné prostredie
Veda a výskum
Spojené štáty úspešne otestovali novú generáciu radarov AN/SPY-6(V)4. Pred nimi sa neschová nič
Spojené štáty úspešne otestovali novú generáciu radarov AN/SPY-6(V)4. Pred nimi sa neschová nič
Armádne technológie
September na Netflixe začína brutálne. Tieto filmy a seriály si nenechaj ujsť
September na Netflixe začína brutálne. Tieto filmy a seriály si nenechaj ujsť
Filmy a seriály

Bývanie

20 perfektných návodov, ako v domácnosti využiť staré noviny. Tento trik používali aj naše babičky!
20 perfektných návodov, ako v domácnosti využiť staré noviny. Tento trik používali aj naše babičky!
Vyzeral tradične a vidiecky, no nikdy takým nebol. Dnes to je dom pre moderný život, dvojica v ňom môže pokojne starnúť
Vyzeral tradične a vidiecky, no nikdy takým nebol. Dnes to je dom pre moderný život, dvojica v ňom môže pokojne starnúť
Bývanie ako u babičky, keď bol život jednoduchší a domy útulné. Cottagecore vás vezme do starých čias, čo nikdy neboli
Bývanie ako u babičky, keď bol život jednoduchší a domy útulné. Cottagecore vás vezme do starých čias, čo nikdy neboli
Dva roky mali len minimum nábytku, po troch mesiacoch novú obývačku. Cítiť z nej tradičnú útulnosť domova
Dva roky mali len minimum nábytku, po troch mesiacoch novú obývačku. Cítiť z nej tradičnú útulnosť domova

Pre kutilov

Za 250 € si vyrobil vlastnú pílu na guľatinu – presnosť rezu ho milo prekvapila!
Za 250 € si vyrobil vlastnú pílu na guľatinu – presnosť rezu ho milo prekvapila!
Náradie a stroje
Ako sušiť paradajky? 3 jednoduché spôsoby, ako získať mimoriadne intenzívnu chuť
Ako sušiť paradajky? 3 jednoduché spôsoby, ako získať mimoriadne intenzívnu chuť
Recepty
Akým izbovým rastlinám svedčia vysoké kvetináče? Vyzerajú v nich parádne, no pozor na isté úskalia!
Akým izbovým rastlinám svedčia vysoké kvetináče? Vyzerajú v nich parádne, no pozor na isté úskalia!
Izbové rastliny
10 najčastejších chýb, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri príprave rezňov
10 najčastejších chýb, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri príprave rezňov
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Lesky na pery, ktoré aktuálne hýbu beauty svetom: Spoznajte trendy, vďaka ktorým je líčenie hrou
Krása
Lesky na pery, ktoré aktuálne hýbu beauty svetom: Spoznajte trendy, vďaka ktorým je líčenie hrou
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Fico už dorazil do
Domáce
Fico už dorazil do Číny na dvojdňový summit: Oslavy ukončenia vojny spojí s ďalším stretnutím s Putinom!
Zemetrasenie v Afganistane
Zahraničné
Silné zemetrasenie zasiahlo východ Afganistanu: Vyžiadalo si viac než 1100 obetí a zničilo tisíce domov
Analýza vakcín SAV je
Domáce
Analýza vakcín SAV je verejná! Detaily prezradili vo vedeckom článku: Opísali postupy aj to, ako je to s DNA
Andrej Babiš
Zahraničné
Andreja Babiša napadli na predvolebnom mítingu! Po útoku skončil v nemocnici

Ďalšie zo Zoznamu