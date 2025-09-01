SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel kameraman František Němec (†92), natočil legendárneho KRAKONOŠA

PRAHA - Filmový a televízny svet zasiahla smutná správa. Vo veku 92 rokov zomrel kameraman František Němec, ktorý sa nezmazateľne zapísal do sŕdc divákov najmä vďaka legendárnym Krkonošským rozprávkam. Jeho tvorba však siaha omnoho ďalej a patrí medzi zlatý fond česko-slovenskej televíznej histórie.
Němec sa narodil 20. novembra 1932 v Hodoníne. Študoval na pražskej FAMU, kde ho viedol uznávaný profesor Jan Stallich. Do Československej televízie nastúpil v roku 1959 a postupne sa vypracoval na jedného z najvýraznejších kameramanov svojej generácie.
Jeho meno je dodnes neoddeliteľne spojené s televíznymi rozprávkami a detskými programami. Krkonošské rozprávky (1974 – 1984) si obľúbili generácie divákov nielen doma, ale aj v zahraničí. Rovnako úspešná bola aj rozprávka O princeznej, ktorá ráčkovala (1986), z ktorej pochádza dodnes populárna pieseň Kráľovské raggae. V podaní Jiřího Krampola a Ivy Janžurovej má na YouTube vyše štyri milióny zhliadnutí. Na začiatku kariéry sa podieľal aj na adaptáciách literárnych klasík. Do „zlatého televízneho fondu“ sa zapísali inscenácie ako Eugénia Grandetová (1966) či seriál Jana Eyrová (1972) s Martou Vančurovou.
Okrem kamery sa venoval aj fotografii a počas ciest po Európe vytvoril obrovské množstvo snímok zachytávajúcich pamiatky a prírodu. Za svoju celoživotnú tvorbu získal viacero ocenení – v roku 2013 cenu na Zlín Film Festivale a v roku 2017 prestížnu cenu DILIA. Pri 80. narodeninách ho dokonca slávnostne prijal predseda Senátu Parlamentu ČR.
František Němec bol členom Asociácie českých kameramanov (AČK) a Filmového a televízneho zväzu (FITES). Jeho meno zostane navždy spojené s kúzelným svetom detstva, ktorý pomáhal vytvárať pre milióny divákov.