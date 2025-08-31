Nedeľa31. august 2025, meniny má Nora, zajtra Drahoslava

Štyri mesiace PO SMRTI Bartošku (†78): KOMPLIKÁCIE s dedičstvom! Rodina MUSÍ rozhodnúť

Jiří Bartoška (†78) Zobraziť galériu (21)
Jiří Bartoška (†78) (Zdroj: TV JOJ)
PRAHA - Legendárny herec Jiří Bartoška (†78) naposledy vydýchol 8. mája tohto roku, a jeho rodina ešte stále rieši náročné dedičské konanie. Situáciu im navyše skomplikovala Česká televízia, ktorá sa na pozostalých obrátila so špeciálnou prosbou.

Ide o obľúbený cestopisný program Na ceste, ktorý Bartoška od roku 2006 natáčal spolu s Miroslavom Donutilom. Spolu precestovali kus sveta a stali sa ikonickým moderátorským tandemom. Kvôli prázdninovým reprízam sa však televízia musela oficiálne obrátiť na Bartoškovu rodinu. „Pán Bartoška mal na reláciu podpísanú špeciálnu zmluvu, podľa ktorej sme ho mali vždy informovať o opakovaní. Okrem iného aj preto, že mu patrilo reprízne,“ prezradil zdroj z Kavčích hôr pre denník Aha!.

Trápenie Jiřího Bartošku (†78): Klinická SMRŤ, žltačka, TRI rakoviny a dlho ukrývané TAJOMSTVO! Prečítajte si tiež

Trápenie Jiřího Bartošku (†78): Klinická SMRŤ, žltačka, TRI rakoviny a dlho ukrývané TAJOMSTVO!

Práve vyplácanie reprízneho teraz komplikuje fakt, že dedičské konanie ešte nie je ukončené. „Je to teraz komplikované, pretože sme nevedeli, na koho sa presne obrátiť, ale dopadlo to dobre. Hneď ako budú mať Bartoškovci dedičstvo doriešené, predpokladáme, že v ňom bude určený niekto z rodiny, kto bude mať na starosti správu jeho umeleckého diela,“ dodal zdroj.

Česká televízia pritom pri reprízach seriálov či filmov vypláca účinkujúcim až osem percent z ich honorára, čo môže predstavovať slušné peniaze. Niet preto divu, že aj táto časť jeho umeleckého odkazu je predmetom dedičského konania. Otázne zostáva, kto sa v rodine napokon ujme práv na jeho diela a tantiémy. Jedno je však isté – meno Jiřího Bartošku bude v televízii znieť ešte dlhé roky po jeho smrti.


