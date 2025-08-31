Mirgovej EXmanžel po rozchode: Má opäť NOVÚ LÁSKU... Zbalil krásnu tmavovlásku!

BRATISLAVA - Zatiaľ čo Dominika Mirgová (33) verejne o svojich vzťahoch nehovorí, jej exmanžel Peter Zvolenský (33) sa pochválil už viacerými partnerkami. Po rozvode mu nevyšli ďalšie 3 vzťahy... A už sa pýši ďalším. Aha, zbalil krásnu tmavovlásku!
Manžel Dominiky Mirgovej MÁ INÚ: Sklamaná speváčka prehovorila... O NEVERE vôbec netušila!
Začiatkom roka 2023 otriasla verejnosťou správa, že manžel Dominiky Mirgovej, Peter Zvolenský, ju podvádza. Speváčka sa o jeho nevere dozvedela až prostredníctvom médií a po desiatich rokoch manželstva sa rozhodla podať žiadosť o rozvod. Ten prebehol ešte v tom istom roku a dnes ich spája už len syn Peťko.
No zatiaľ čo Dominika odvtedy žiadneho nového oficiálneho partnera nemá, jej exmanžel už vystriedal niekoľko žien. Naposledy sme v apríli tohto roka písali o jeho rozchode s mladou mamičkou Patríciou... Ona už v tom čase zverejňovala na sociálnej sieti TikTok zamilované zábery s iným mužom.
No ani Peter dlho sám nezostal... Na sociálnej sieti Instagram sa od augusta pýši novou priateľkou, istou Monikou. Pozrite, ako to dvojici spolu pristane!
