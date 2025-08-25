Smrť jej vyryla do duše hlbokú ranu: Známej podnikateľke zomierala nevesta v náručí!

BRUSNO - Nie je jej do spevu! Aj napriek bolesti v srdci podnikateľka Mária Reháková neopomenula Muzikálový festival Jozefa Bednárika.
Zakladateľka Bratislavských módnych dní a Slovenky roka Mária Reháková si na legendárneho režiséra zaspomínala s láskou, úctou a rešpektom. „Jozefa Bednárika vnímam ako úžasného človeka, ktorý veľmi veľa urobil pre slovenskú kultúru a hlavne pre muzikály, lebo veď to bol muzikálový režisér,“ povedala Reháková. O tom, že ich spolupráca bola pre ňu výnimočná, niet pochýb. „Ja osobne som mala tú česť, že som mohla s ním spolupracovať. My sme kúpili pred rokmi muzikál Drakula, kde samozrejme on bol režisérom a tým svojím prístupom k práci – čo všetci vieme, že bol prísny a vedel byť niekedy veľmi prísny – ale na druhej strane vedel pochváliť. A ja musím povedať, že všetko čo ja viem, to ja viem vďaka Jozefovi Bednárikovi,“ nešetrí superlatívmi známa podnikateľka. Práve Bednárikov jedinečný prístup a vášeň pre divadlo v nej zanechali trvalú stopu a nekonečnú lásku k muzikálu. Koniec-koncov, nie náhodou aj Muzikálový festival nesie jeho meno v názve festivalu.
V rozhovore však prišlo aj na veľmi osobnú a citlivú tému - nedávnu tragédiu, ktorá otriasla celou rodinou Rehákovcov. Jej milovaná nevesta Monika podľahla zákernému ochoreniu. „Pre mňa veľa znamenala, zomierala mi v náručí a ráno keď sa zobudím, tak sa mi nechce veriť, že je to tak.“ A práve jej dve vnučky – Viktória a Karolína – sú dnes jej najväčšou motiváciou...