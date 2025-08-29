Dorotka zo Sľubu vždy túžila byt herečkou: Začiatky v seriáli boli strašidelné! Kto jej najviac pomohol?

BRATISLAVA - Zaujala na prvý pohľad! Dorota Kaľavská síce len nedávno vkročila pred televízne kamery, no už teraz je jasné, že v nej rastie výrazný talent.
V markizáckom seriáli Sľub stvárňuje postavu Barbory Horváthovej a hoci ide o jej prvú veľkú úlohu, hrá po boku ostrieľaných hereckých hviezd úplne prirodzene. Sama pritom priznáva, že do seriálu sa dostala prekvapivo, takmer omylom. „Bol to môj prvý kasting. Mne sa naňho vôbec nechcelo ísť, poviem pravdu. Ale som veľmi rada, že to vyšlo,“ priznala otvorene mladá nádejná herečka, ktorá si prvý raz skúsila, aké je to stáť pred kamerou naostro. A hneď úspešne!
Ako však prezradila, to, že sa rozhodla pre tento chlebíček nie je náhoda, herecký sen v nej zrel už dávno. „Vždy som bola výrečná a rada som vystupovala pred ľuďmi. Vždy som mala vzťah k tomu vystupovaniu a herectvu, a tak to nejako vzniklo... že naozaj by som sa tým vedela živiť,“ vysvetľuje. A dnes ten sen žije - a to hneď po boku zvučných hereckých mien. Hoci je na pľaci nová, s pokorou hovorí o tom, že pri prvých nakrúcaniach to nebolo úplne jednoduché. „Zo začiatku to bolo veľmi strašidelné. Aj teraz je tam niekedy stres, ale dá sa to zvládnuť,“ priznáva. Pomohla jej najmä dobrá energia medzi kolegami. „Oni sú veľmi príjemní ľudia, ale nielen herci, aj štáb je veľmi príjemný,“ dodáva. V seriáli hrá aj po boku svojej dlhoročnej kamarátky Táni Čobejovej, čo jej prvé natáčacie dni výrazne uľahčilo. „Navzájom sme sa podporovali.“ A ako vychádza so svojou seriálovou rodinou? Herečka vyšla s pravdou von!
