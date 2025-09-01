Michal Hudák hosťa v Inkognite okamžite spoznal: Nik mu neverí, KDE sa spolu STRETLI!

Inkognito si počas svojej dekády vybudovalo reputáciu relácie, kde sa humor, poznanie a prekvapenie spájajú v dokonalej rovnováhe. Stabilný tím na čele s moderátorom Vladom Voštinárom a ikonickými hádačmi Michalom Hudákom a Mariánom Čekovským prináša do štúdia energiu, ktorú si diváci obľúbili od prvej chvíle.
„Je to nesmrteľná game show. Princíp je jednoduchý, ale funguje už desaťročia na celom svete. A u nás sa opiera o výbornú chémiu medzi moderátorom, panelom a hosťami,“ povedal režisér Tomáš Eibner. O popularite relácie svedčí aj to, že sa na obrazovkách drží už desať rokov a potvrdila, že patrí medzi najsilnejšie a najstabilnejšie značky slovenskej televíznej zábavy. Od prvého dielu v roku 2015 priniesla stovky nezabudnuteľných momentov, viac ako 1600 originálnych povolaní, desiatky špeciálnych vydaní a hostí, ktorí prekvapili aj ostrieľaných hádačov. Sledovať Inkognito môžete aj v novej sezóne každý utorok večer.
