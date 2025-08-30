Herečka Judit Pecháček sa dostala medzi svetovú elitu: Účinkuje v mega seriáli za 60 miliónov eur!

BRATISLAVA - Judit Pecháček zažiari v medzinárodnom hereckom obsadení. Historický seriál Strážcovia koruny mapuje stredovek.
STVR uvedie posledný augustový deň výpravný historický seriál Strážcovia koruny, ktorý patrí k najambicióznejším televíznym projektom v Európe: rozpočet 60 miliónov eur a vyše 600 hercov a kaskadérov vytvorili obrazovo bohatú panorámu stredoveku. Nakrúcalo sa na historických lokalitách v Maďarsku, Rakúsku a na Balkáne, pričom tvorcovia vsadili na jedinečný princíp, kedy každá postava hovorí vlastným jazykom. V originálnom znení tak zaznelo v seriáli deväť dobových jazykov – od maďarčiny cez latinčinu až po turečtinu – čo mu dodáva výnimočnú autenticitu.
Réžiu viedol oscarovo nominovaný Robert Dornhelm spolu s Orsi Nagypál a Attilom Szászom „Robert Dornhelm je úžasný režisér. Bolo mi aj trošku ľúto, že som tam nemala viac scén. On naozaj vie vytvoriť scénu, navodiť pocit, že som sa naozaj veľmi jednoducho mohla tomu celému oddať. Mala som aj krásnu skúsenosť s režisérkou Orsi Nagypál, a mala som možnosť pár záberov točiť aj s Attilom Szászom,“ prezradila herečka Judit Pecháček. „Divákov čakajú predovšetkým nádherné obrazy, veľké bojové scény a príbehy plné veľkých vášní a emócií. Celé to je veľmi dobrodružné a napínavé,“ hovorá Judit, ktorá sa kvôli seriálu naučila po turecky.
Seriál mal svetovú premiéru na jar 2025 a zaznamenal vysokú sledovanosť a chválu kritikov za výpravu a akčné sekvencie, ktoré pripomínajú hollywoodske produkcie. Slovenská televízia ponúkne divákom celú sériu so slovenským dabingom od 31. augusta každú nedeľu o 20.30 na Jednotke. Pripomeňte si, ako sa v obrane Belehradu počas 45 dní rodila legenda „bieleho rytiera“ a pripravte sa na napätie, lásku i politické intrigy, ktoré formovali dejiny strednej Európy. Strážcovia koruny sú viac než seriál – sú vizuálnym zážitkom, ktorý ukazuje, že aj náš región dokáže priniesť príbehy s globálnym rozmerom.