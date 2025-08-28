Kedysi bola MUŽ a teraz: Hviezda Markízy na SEXI fotkách... Fúha, piercingy v OBRÝCH silikónoch!

PRAHA - Kedysi bola muž, no dnes sa pýši ženskými krivkami. Reč je o markizáckej hviezdičke, ktorá po tranzícii vyráža dych.
Na občianskom preukaze mala ešte meno Daniel Černý. Dnes ju však celé Česko pozná ako Zoe, transrodovú ženu, ktorá sa do povedomia verejnosti dostala vďaka účinkovaniu v markizáckej reality šou Big Brother. „Chcem českému národu konzerv ukázať, že som normálne dievča s normálnymi ženskými problémami,“ vyhlásila Zoe krátko pred svojím vstupom do vily.
Jej účasť v projekte, ktorý sa označoval ako sociálny experiment, vzbudila od začiatku veľkú pozornosť. Zoe sa však nenechala odradiť predsudkami a postupne si získala priazeň divákov. Dostala sa až do veľkého finále, kde napokon obsadila druhé miesto. Ešte pred účinkovaním v šou podstúpila významný krok – tranzíciu, počas ktorej sa zbavila mužského prirodzenia.
Minulý rok v auguste sa rozhodla aj pre zväčšenie pŕs, čím zavŕšila ďalšiu etapu svojej premeny. Dnes je z nej sebavedomá a neprehliadnuteľná žena, ktorá sa nebojí ukázať svoje telo. Nedávno zapózovala pred objektívom iba v nohavičkách a bielom tričku bez podprsenky, spod ktorého vykúkali jej obrie silikónové prsia. Pozornosť pútali aj prepichnuté bradavky. Nedalo sa ich totiť nevšimnúť!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%