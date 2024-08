Hviezdička z Markízy po zmene pohlavia: Dala si zväčšiť prsia!

Zoe z Big Brother podstúpila plastiku (Zdroj: Instagram ZB)

Transrodová žena Zoe sa zviditeľnila v markizáckej šou Big Brother. V sociálnom experimente sa prebojovala až do finále, kde obsadila druhé miesto. Aj keď jej výhra ušla o chlp, nezúfa. Aktuálne podstúpila ďalšie vylepšenie, ktoré pridalo na jej ženskosti. Dala si pred pár dňami zväčšiť prsia. „Už čakám na odvoz na sálu! Kvôli komplikáciám predomnou sa nám operácia posunula o 3 hodiny. Ale aj tak sa stále šialene teším," napísala pred zákrokom. „Anestéziológ už tu bol, kanylu mám zavedenú, čípok na bolesť pripravený, antibiotiká už idú a oblbováky tiež, tak píšem ešte než budem mimo. Ozvem sa hneď, ako to pôjde! Cca za hodku a pol by malo byť po všetkom!" opísala.

A ako prisľúbila, hneď po operácii sa svojim fanúšikom prihovorila. „Mám po! Nemôžem povedať, že to nebolí. Je to bolesť a tlak na hrudi, ale je hotovo. Mám polievku a piškóty! Takže šťastná... No a už som sa aj prechádzala. Nebudem vám klamať. Moja postava je ako silueta vlkodlaka z Harryho Pottera. Nemôžem narovnať chrbát a ramená a som tak divne skrivená, pretože tak ma to pri chôdzi a celkovo nebolí. Ale chodím so sestričkou po izbe a smejeme sa môjmu prirovnaniu. Pocity šťastná, vďačná a zároveň sa snažím nevnímať bolesť. Viem, že až uvidím výsledok, budem najšťastnejšia na svete a to za to stojí," uviedla.

(Zdroj: TV Markíza)

Priznala, že je pre ňu nepredstaviteľné teraz ležať a nič nerobiť dva týždne. V noci po operácii nevedela spať, čakala kým bude ráno, aby uvidela výsledok. Domov sa síce tešila, ale nevedela si predstaviť cestu autom. Svojim priaznivcom sa prihovorila aj z domu. „Bolesť tak 6/10. Najhoršie na tom je ale ten pás cez hornú časť pŕs. Používa sa práve väčšinou pri anatomických implantátoch (kvapky), aby dobre priľahli. Ako je to na tesno, tak to celkom bolí. Inak zatiaľ super," zhodnotila Zoe.

Noci má zatiaľ zlé, keďže je zvyknutá ležať na boku alebo na bruchu. Po treťom dni si musela dať predpísať silné prášky na bolesť. „Nebudem vám klamať, bolí to a trpím šialene. Musela som si nechať predpísať silné prášky na bolesť. Jedna taká rada pre vás- kľudový režim po takom zákroku berte naozaj vážne - teda len ležte, zdvíhať sa len v prípade toalety a hygieny a nebuďte samy doma. Ideálne, keď vám niekto bude pomáhať sa zdvíhať. Pretoze z toho ako som sa zdvíhala na záchod neustále a namáhala svaly tak mi to ešte viac opuchlo a bolí to ako blázon. Dobre mi tak. Budem sa modliť aby sa mi to tým neskomplikovalo," dodala.