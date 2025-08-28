Andrea Járová v PÚŠTNOM PEKLE: Festival zasiahol HURIKÁN, hlásia zranených!

NEVADA - Andrea Járová (41) obľubuje festivaly rôzneho druhu. Svojich sledujúcich na sociálnych sieťach potom zásobuje originálnymi outfitmi a zábermi z týchto podujatí. Aj tento rok sa zúčastnila jedného z najikonickejších festivalov Burning Man. Ten sa však razom zmenil na púštne peklo - zasiahol ho hurikán a hlásia zranených!
Andrea Járová sa do povedomia verejnosti dostala pred 15 rokmi, keď sa objavila na obálke známeho magazínu pre pánov, či neskôr, keď vyhrala úplne prvú sériu markizáckej Farmy. Blodínka už dlhšie žije za veľkou mlákou a hoci o jej živote v USA toho veľa nevieme, jedno je isté - pravidelne a s obľubou sa zúčastňuje rôznych festivalov. Aj teraz sa chváli zábermi z jedného z najikonickejších.
Aj keď Burning Man nie je klasický festival, skôr dočasné mesto a experiment so spoločnosťou a kultúrou. Na podujatí, ktoré trvá týždeň, sa totiž neplatí peniazmi, veci a služby sa dávajú ako dar. Ide o mix umeleckého festivalu, laboratória spoločnosti a duchovného zážitku. Mnohí účastníci hovoria, že im zmenil život - či už v spôsobe, ako chápu umenie, vzťahy alebo vnímajú komunitu.
V týchto dňoch však podujatie potrápilo veľmi drsné počasie. Zasiahli ho veľmi silné púštne búrky, vietor dosahoval silu hurikánu. To spôsobilo nízku viditeľnosť, poškodenie stanov, aj festivalovych inštalácií. Navyše sa začiatkom týždňa pridali silné lejaky a búrky. Organizátori hlásia niekoľko zranených, jedného návštevníka dokonca museli letecky previezť do nemocnice. Zasiahol ho totiž elektrický prúd, keď vstúpil do kaluže.
Počasie bolo také extrémne, že doslova roztrhal jedno z najväčších diel tohto roka, osemtonovú nafukovaciu inštaláciu Black Cloud, ktorú vytvorili ukrajinskí umelci a neprežil ani takzvaný Chrám orgií, ktorý je na festivale každoročne. Samotná Járová na svojom Instagrame desivé vyčíňanie počasia nezachytila, je tak otázne, či bola na mieste aj v najkritickejších chvíľach, no samotného Burning Manu sa zúčastnila.
