ZABUDNUTÁ playmate Mináriková: Ako dnes vyzerá? Z jej melónov a zadku NESPUSTÍTE oči!

BRATISLAVA - Jana Mináriková patrila kedysi k najvýraznejším postavám slovenskej šoubiznisovej scény. Ako vyzerá blondínka po rokoch v ústraní?
Jana Mináriková sa do povedomia verejnosti dostala predovšetkým vďaka svojim výrazným silikónovým implantátom, ktoré sa stali jej poznávacím znamením. V roku 2008 ešte viac zviditeľnila svoje meno účinkovaním v televíznej šou AHA – Dvaja v tom, kde robila spoločnosť známemu kaderníkovi Pavielovi Rochynakovi.
Mináriková s vlasmi na chlapca, česká Barbie a staršia dcéra Vittekovcov… Wau, to kedy tak vyrástla?!
Krátko nato sa pravidelne objavovala na rôznych akciách, večierkoch a spoločenských udalostiach, kde pútala pozornosť nielen svojím vzhľadom, ale aj extravagantným štýlom. Po rokoch na výslní sa však stiahla z centra diania a začala sa venovať viac súkromiu. V roku 2019 sa stala mamou a so svojím americkým manželom Thomasom privítala na svete dcérku Lie Sun Noland.
Odvtedy sa na verejnosti objavuje len sporadicky – naposledy bola videná pred štyrmi rokmi. Dnes, aj napriek časovému odstupu, pôsobí takmer nezmenene. Ako keby sa jej roky vôbec nedotkli – stále sa môže pochváliť postavou, ktorú by jej mohli závidieť aj mladšie ženy. Nie je to však len dar genetiky, ale aj výsledok tvrdej práce.
Jana pravidelne cvičí pod vedením zápasníka Erika Tlkanca, ktorý jej dáva náročné cvičenia. Vďaka disciplíne a odhodlaniu si udržiava výbornú figúru. Určite by ste ju neprehliadli ani vďaka jej obrovským silikónom, ktorými sa pýši dodnes. FOTO jej pozadia nájdete v galérii.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%