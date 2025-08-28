Krásna Miss VYSKOČILA z okna, svedkyňa opísala CHVÍLE HRÔZY: Dopadla pred mamičku s kočíkom!

KARLOVY VARY – Pokojný nedeľný obed sa zmenil na šokujúcu drámu! Česká vicemiss z roku 1994 Lenka Beličková (52) skočila z okna hotela Maltézsky kríž priamo na promenádu plnú ľudí. Otrasné chvíle opísala svedkyňa Romana (30), ktorá sedela len pár metrov od tragickej udalosti.
„Sedela som k hotelu chrbtom, neviem prečo, ale asi niekto zakričal. Otočila som sa a videla, ako nohami k zemi zvisle dole mieri ľudská postava. Ozvala sa šialená rana, akoby niekto spadol do bazéna, ale tak nejako inak. Potom bolo ticho. Nič sa nedialo. Len som videla mamičku s kočíkom, ktorá bola pár metrov od nej, ako skolabovala,“ opísala pre Blesk vystrašená žena.
Svedkyňa si všimla aj to, ako bola vicemiss oblečená. „Mala ružovo-červené tričko a možno, to si už nie som istá, svetlý spodok. Všetci sme boli z toho otrasení. Bol to veľmi nepríjemný zážitok,“ uzatvára. Podľa dobre informovaného zdroja by mala byť Beličková po skoku nažive. Utrpela však vážne zranenia a podstúpila operáciu oboch nôh, ktoré si pri páde zlomila. Fakultná nemocnica Plzeň sa k prípadu odmietla vyjadriť.