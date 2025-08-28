Štvrtok28. august 2025, meniny má Augustín, zajtra Nikola, Nikolaj

Krásna Miss VYSKOČILA z okna, svedkyňa opísala CHVÍLE HRÔZY: Dopadla pred mamičku s kočíkom!

Lenka Beličková mala vyskočiť z okna hotela Maltézsky Kříž v Karlových Varoch.
Lenka Beličková mala vyskočiť z okna hotela Maltézsky Kříž v Karlových Varoch.
KARLOVY VARY – Pokojný nedeľný obed sa zmenil na šokujúcu drámu! Česká vicemiss z roku 1994 Lenka Beličková (52) skočila z okna hotela Maltézsky kríž priamo na promenádu plnú ľudí. Otrasné chvíle opísala svedkyňa Romana (30), ktorá sedela len pár metrov od tragickej udalosti.

„Sedela som k hotelu chrbtom, neviem prečo, ale asi niekto zakričal. Otočila som sa a videla, ako nohami k zemi zvisle dole mieri ľudská postava. Ozvala sa šialená rana, akoby niekto spadol do bazéna, ale tak nejako inak. Potom bolo ticho. Nič sa nedialo. Len som videla mamičku s kočíkom, ktorá bola pár metrov od nej, ako skolabovala,“  opísala pre Blesk vystrašená žena.

Podľa jej slov len pár metrov od miesta dopadu stála mamička s kočíkom, ktorá po hrôzostrašnom zážitku začala kolabovať. Manžel tam chcel bežať, ale nevedeli sme, či sa tam nestrieľalo. Tá rana bola naozaj zvláštna,dodala Romana, ktorá je sama tehotná. Na miesto okamžite pribehli ľudia, ktorí privolali pomoc. Do desiatich minút dorazili policajti, záchranári aj hasiči.

Svedkyňa si všimla aj to, ako bola vicemiss oblečená. „Mala ružovo-červené tričko a možno, to si už nie som istá, svetlý spodok. Všetci sme boli z toho otrasení. Bol to veľmi nepríjemný zážitok,“  uzatvára. Podľa dobre informovaného zdroja by mala byť Beličková po skoku nažive. Utrpela však vážne zranenia a podstúpila operáciu oboch nôh, ktoré si pri páde zlomila. Fakultná nemocnica Plzeň sa k prípadu odmietla vyjadriť.

