Obľúbený herec zo Sľubu NA HRANE síl: STRATIL CIT v nohe! Nakrúcať musel cez BOLESŤ

BRATISLAVA – Má za sebou poriadne náročné mesiace! Herec Tomáš Sitkey, ktorého diváci poznajú zo seriálov Sľub a Dunaj k vašim službám, na niekoľko týždňov stratil cit v nohe. Problémy aj bolesti mu spôsobila vysunutá platnička. Ani napriek tomu však neprestal nakrúcať.
Začiatok leta dal sympatickému hercovi poriadne zabrať. Tomáš Sitkey, ktorého diváci milujú ako nezabudnuteľného taxikára Lekvára zo Sľubu, skončil na infúziách kvôli vysunutej platničke. Dnes otvorene priznáva, že si za problémy môže sám. Podcenil totiž regeneráciu a doplatil na prehnanú záťaž.
„Už som si myslel, že som superman – behával som, bicykloval som, cvičil som a veľa... raz som bol nevyspatý a išiel som ťažký tréning a pri cvičení sa mi to proste stalo,“ priznal pre Topky.sk. Nasledovala noc na urgente a nepríjemné týždne, počas ktorých si necítil časť pravej nohy.
Obľúbený herec zo Sľubu skončil na INFÚZKACH: Zradilo ho ZDRAVIE, priznal KRUTÚ pravdu!
Aby sa dostal späť do formy, musel poriadne zabrať. Pomohli mu fyzioterapie a pravidelné cvičenia, no všetko šlo pomaly. „Asi dva mesiace som si necítil predkolenie na pravej nohe,“ opisuje Sitkey. Do toho všetkého musel zvládať aj pracovný kolotoč. Nakrúcal nielen seriál Sľub, ale aj Dunaj k vašim službám, čo pre jeho telo znamenalo obrovskú záťaž. „S mobilitou som nemal úplne problém, ale mal som bolesti. Ale nelimitovala ma natoľko, aby som nemohol točiť,“ vysvetlil.
Keď sa spojí vysunutá platnička, bolesti a pracovné vypätie, je to poriadny masaker. A keď k tomu ešte stratíte cit v nohe… pfuuha, nepredstaviteľné! Ako sa dnes cíti, čo všetko mu hrozilo a aké poučenie si z toho odniesol?
