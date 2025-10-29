Syn Jasminy a Rytmusa miluje MÓDU: Odpadnete, čo si vypýtal na Vianoce! Je to rarita

BRATISLAVA - Jasmina Alagič patrí k najštýlovejším moderátorkám v našom šoubiznise. Ako sme sa však dozvedeli, doma jej vyrastá dosť veľká konkurencia!
Jasmina sa nedávno objavila na otvorení butiku s talianskou módou, ktorú vychválila do nebies. „Tieto veci mám pocit, že sú mi šité na mieru. Sú elegantné a vieš v nich žiť temperamentný život. Sú to kúsky, v ktorých viete ísť len tak von a zároveň ísť večer niečo odmoderovať,“ tvrdí moderátorka, ktorá má módu v malíčku.
Jej dobrá kamarátka Zuzana Plačková sa nedávno na sociálnych sieťach pochválila obrovskou novinkou – už čoskoro privedie na svet dievčatko. A práve pri dievčatkách sa môžu mamy - čo sa týka módy - doslova utrhnúť z reťaze. Svoje však o tom vie aj Jasmina, i keď je mamou chlapca. „Aj jeho je nádherné obliekať. Človek si povie, že chalani, tam sa to nemusí riešiť, ale keď natrafíš na takého ako máme my, tak to riešite.“ Ako totiž prezradila, zo Sanela rastie malý módny expert a oblečenie si vyberá výhradne sám. „Tým, že pozoruje americké klipy, miluje tých chalanov, frajerov, tak presne vie, čo s čím a ako. Miluje všetky druhy módy, ale ja sa priznám, že aj Paťo to tak má a aj môj otec. Tak to asi podedil,“ prezrádza so smiechom Jasmina. Sanelov vzťah k móde je dokonca natoľko silný, že si minulý rok pod stromček vypýtal... veruže neuveríte, čo si vypočujete v rozhovore! Rovnako vás zaskočí aj odpoveď na otázku, či šaty naozaj robia človeka.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%