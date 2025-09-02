Choreografa Cmoreja zasiahlo 20-tisíc voltov: Aký má život po nešťastí! Dnes má iný problém

BRATISLAVA - Choreograf Ladislav Cmorej aj po rokoch priznáva, že nie všetko je také dokonalé, ako by sa mohlo zdať. Po ťažkej nehode sa vrátil do života aj práce, no otvorene hovorí, že telo sa občas ozýva… a aké myšlienky ho prenasledujú aj v noci!
Slovenský tanečník a choreograf Laco Cmorej si v minulosti doslova siahol na dno. Pred piatimi rokmi ho pri nakrúcaní klipu zasiahol elektrický prúd s napätím 20-tisíc voltov a jeho telo doslova vzbĺklo. S množstvom popálenín a vážnymi zraneniami skončil v umelom spánku. A dnes? Tancuje, tvorí a rozdáva energiu. A hoci priznáva, že jeho telo už nie je to, čo bývalo, na život sa díva s pokorou a ľahkosťou. „Z veľkej časti áno, lebo čo sa mohlo stať a nestalo sa – je to taký malý zázrak, takže v tomto mám ľahkosť bytia,“ hovorí na margo nehody s relatívne šťastným koncom. A hoci sa na pohľad zdá, že sa vrátil v plnej sile, s úsmevom dodáva: „Nemladneme, takže trošku sa to telo ozýva, ale chodím, behám, skáčem, tancujem… takže môžem byť šťastný.“
Cmorej sa venuje najmä divadelnej choreografii, no občas si odskočí aj do sveta reklamy - podieľal sa napríklad na choreografii pre reklamnú kampaň mobilného operátora, ktorá iste zarezonovala: „Bolo to náročné, ale vo výsledku to bola veľká sranda.“
Ikonická predplatená karta prichádza späť v modernej podobe: Nič neriešim, mám Easy
A ako to má s tvorbou? Iní píšu scenáre či texty – on vytvára pohyb. No ani jemu nedajú niekedy myšlienky spávať. „Ja to mám tak nejak ezotericky... niekedy mám pocit, že som dostal dar obrazotvornosti. A mne tie obrázky skáču ako do meotaru… Je to smršť, nápady mi letia do hlavy a ja si vyberám ako v supermarkete.“ Syndróm vyhorenia mu vďaka rôznorodosti jeho práce nehrozí a každý projekt je preňho nová výzva. A keď už sme boli pri mobilných operátoroch, boli sme zvedaví, ako je na tom s používaním svojho mobilu... Závislosť či nutnosť? Toto Cmorej využíva najradšej!
