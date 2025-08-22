VEĽKÁ PÁRTY Markízy: Punkáč zo Sľubu, zmoknuté hviezdy a Lucy... Ups, vykuklo ti PRSO!

BRATISLAVA - Vo štvrtok večer sa v podniku na Dunaji konala veľká Media Párty Markízy. Televízia tam odhaľovala svoju jesennú vysielaciu štruktúru. No hoci sa večer niesol v letnom štýle La Dolce Vita, počasie tomu veľmi nezodpovedalo. Hviezdy po ceste na event zmokli. Hviezda zo Sľubu to dala na punkáča a Lucy... Ups, vykuklo ti prso!
Markíza v jednom z bratislavských podnikov na Dunaji vo štvrtok večer predstavovala svoj program na jeseň. Chýbať nebude obľúbená Farma, Love Island, seriály Dunaj, Sľub či novinka V zovretí. Večer sa niesol v štýle La Dolce Vita a bol zadaný dress code "Summer Party Chic". Počasie však letnej párty vôbec nezodpovedalo.
Po horúcich dňoch plných slnka prišlo výrazné ochladenie a celý deň pršalo. A tak pozvané hviezdy potrápil už samotný príchod na event . V krásnych šatách a outfitoch sa museli pasovať s dažďovými kvapkami a do podniku, kde sa párty konala, prichádzali zmoknutí. Ani to im však neubralo na dobrej nálade a štýle.
V centre pozornosti bola aj hviezda reality šou Ruža pre nevestu či Farma, Lucia Michalička, známa ako El-Ju-Si-Vaj. Plavovláska čerstvo po rozchode svojim výzorom všetkým vyrazila dych. O mejkap a vlasy sa jej starala kolegyňa-ružička, Anet Slotová. No a dokonalú vizáž Lucy podčiarkla kompletom s kravským vzorom. Vrchná časť však bola taká krátka, že stačilo, aby zdvihla ruky a došlo k pikantnému odhaleniu... Ups, vidno ti prso!
O prekvapenie sa outfitom postarala hviezda z dobového seriálu Sľub, Jakub Švec. Herec, ktorý v počine stvárňuje uhladeného doktora Igora Valenta, na párty odhalil, že v súkromí rozhodne nie je žiaden suchár. Oblečené mal nohavice s čierno-bielymi kosoštvorcami, tie doplnil vysokými bagandžami, a čiernym upnutým tričkom. Punkerský štýl doplnil výrazným opaskom a šperkami.
Viac FOTO nájdete vo veľkej FOTO GALÉRII vyššie!
