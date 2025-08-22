Zostava je kompletná: Markíza predstavila POSLEDNÚ PÄTICU súťažiacich Farmy 17!

BRATISLAVA - Sedemnásta séria reality šou Farma sa dostane na televízne obrazovky už doslova o pár dní. A diváci zatiaľ poznajú 11 súťažiacich. Najprv Markíza odhalila, že sa v šou predstaví Miška z Ruže pre nevestu a následne predstavila dve pätice mien. No a teraz k nim pridala poslednú. Tieto tváre uzatvárajú zoznam súťažiacich Farmy 17!
Farma 17 čoskoro štartuje: ĎALŠIA PÄTICA súťažiacich je známa... Uff, na túto si treba dávať POZOR!
Televízia Markíza už minulý týždeň odhalila zostavu, ktorá bude viesť statok. K žiadnym zmenám nedošlo – moderátorom zostáva Marek Fašiang a úlohu hospodára si opäť berie na starosť Martin Bagar. Už vtedy sme spoznali aj prvú súťažiacu -j e ňou Michaela Doležalová, známa z reality šou Ruža pre nevestu. V stredu televízia zverejnila ďalších päť farmárov a vo štvrtok druhú päticu. No a teraz sa k nim pridá posledná, ktorá celý zoznam nových súťažiacich uzavrie.
Roman Perašín (29)
Roman z Beňadikovej je odhodlaný a pripravený ísť si za svojím snom. Rozhodne však nepatrí medzi mestských chlapcov, ktorí si chcú len vyskúšať život na Farme – hospodárstvo má doslova v krvi. „Pri starom otcovi som sa všetko naučil, mali sme kravy, býky, ovce aj kozy... a viem, samozrejme, aj dojiť,“ prezrádza. Navyše prichádza vo vynikajúcej fyzickej forme a s cieľom poriadne a premyslene miešať kartami.
Lucia Škurla (33)
Lucia, energická mama troch detí z Rimavskej Soboty, prichádza na Farmu s jasným cieľom – hovoriť vždy pravdu. „Ľudia sú zvyknutí na to, že sa im klame,“ hovorí a dodáva, že klamstvá považuje za prejav slabosti. Pravdu podľa nej treba vysloviť za každých okolností, aj keď môže bolieť. Na Farme chce ukázať, že aj mama na rodičovskej dokáže rozprúdiť dianie, rozosmiať ostatných a popritom si ísť odhodlane za svojimi snami.