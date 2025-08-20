SÚŤAŽIACI Farmy 17 ODHALENÍ: Mieri do nej fejkový ženích z Ruže, aj temperamentná SEXI 50-nička!

BRATISLAVA - Televízia Markíza predstavila nových súťažiacich, ktorí sa predvedú na Farme 17. Toto sú oni!
Už 1. septembra štartuje na markizáckych obrazovkách Farma 17. Súťažiaci budú čeliť veľkej záhade, nečakaným nástrahám, náročným výzvam a úplne novým pravidlám. V úvode tiež zažijú veľké prekvapenie. Nebudú totiž všetci začínať na rovnakej štartovacej čiare. Jedna skupina bude môcť spať po strechou a druhá ostane na pospas počasiu pod holým nebom. Dokonca jeden zo 16 farmárov získa aj tajomný amulet, s ktorým získa skratku priamo do finále.
Už minulý týždeň televízia Markíza predstavila zostavu, ktorá statok bude viesť. Nič sa však nemenilo. Post moderátora opäť zastáva Marek Fašiang a hospodár bude Martin Bagar. Od minulého týždňa poznáme aj jednu súťažiacu, ktorá sa na Farme postará o rozruch. Je ňou Michaela Doležalová, ktorá pred časom zahviezdila v reality šou Ruža pre nevestu. A aktuálne Markíza predstavila aj ďalších farmárov. Toto sú oni!