Robo Jakab zhodil bujnú hrivu... Fuh, to je zmena

PIEŠŤANY - Robo Jakab bol jedným z mnohých umelcov, ktorí zažiarili na festivale Piešťanské zábaly herca Jozefa Vajdu. Tam sa vrátil po minulom roku s jasným cieľom – dokončiť, čo pred rokom neúspešne začal!
Robo Jakab ani v lete nespomaľuje. Hoci si momentálne užíva pár voľnejších dní, jeho diár sa opäť plní. Na festivale Piešťanské zábaly sa po roku vrátil k predstaveniu Kabaret a veru, nešlo len o reprízu – vlani im totiž vystúpenie stopla nečakaná búrka. „Tak sme si robili srandu, že začneme tam, kde sme skončili,“ dodáva vtipne herec. Do Piešťan sa síce chodí oddychovať, no Jakab tentoraz kúpeľné procedúry vynechal. Priznáva však, že skúsenosť už predsa len má. „Keď sme točili reláciu o Slovensku, vyskúšali sme veľa zaujímavých procedúr – a stáli za to.“
Hoci sa Jakab tvári, že ešte „prázdninuje“, od septembra sa rozbehne na plné obrátky. Čakajú ho divadelné zájazdy, pokračovanie v seriáli Nemocnica, kde sa už dávno zaradil medzi obľúbené tváre či ďalšie nakrúcania. Kvôli jednému z nich dokonca zmenil imidž... fotku, ku ktorej stroho napísal "nová práca, nový image", nájdete vo FOTOGALÉRII.
Popri tom všetkom je však Robo najmä oddaným otcom. S manželkou, herečkou Aničkou Jakab Rakovskou sú vyťažení, takže neraz sú odkazaní na pomoc svojich rodičov. „Momentálne najbližší človek sú moji rodičia, najmä mama. Aničkini sú v Prešove.“ A práve tam sa počas leta presunuli aj deti – na dlhší čas než obvykle. „Teraz tam boli vkuse asi najdlhší čas,“ poznamenáva Jakab, ktorý si východné Slovensko obľúbil natoľko, že sa už sám žartom pasuje za „polovičného východniara“. A ako vnímajú hereckú profesiu Roba a Aničky ich deti?
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%